automovilismo

Franco Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y criticó la sanción: "Un stop and go es una locura"

El argentino Franco Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 tras una sanción que condicionó su carrera. Repasá sus declaraciones.

Franco Colapinto logró terminar la carrera en Australia pese a una sanción que lo obligó a correr desde el fondo.

Franco Colapinto logró terminar la carrera en Australia pese a una sanción que lo obligó a correr desde el fondo.

El argentino Franco Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1, luego de una competencia marcada por una sanción de stop-and-go que condicionó su estrategia desde el inicio.

El piloto de Alpine logró completar la prueba en Albert Park, Melbourne, pese a las dificultades y definió la competencia como “larga y difícil”, aunque valoró haber terminado la carrera en su debut del año.

La sanción que complicó la carrera de Colapinto

El momento clave del Gran Premio fue la penalización de stop-and-go que recibió el argentino, lo que lo obligó a perder posiciones y replantear toda su estrategia.

La sanción lo obligó a correr gran parte del Gran Premio desde el fondo del pelotón, algo que condicionó sus posibilidades de avanzar en el clasificador.

Estrategia forzada y un Alpine competitivo

A pesar del contratiempo, el piloto argentino intentó sacar provecho de una estrategia alternativa junto al equipo Alpine. En ese contexto, Colapinto giró durante 48 vueltas con el mismo neumático, esperando la aparición de un safety car que pudiera darle una oportunidad para recuperar posiciones.

Sin embargo, esa neutralización nunca apareció y la estrategia terminó quedando limitada. De todas formas, el argentino destacó que el Alpine A526 mostró mejor ritmo en carrera que en clasificación, lo que permitió mantenerse cerca de rivales directos como Haas y Audi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dailycolapinto/status/2030502803710378218&partner=&hide_thread=false

Una maniobra peligrosa en el inicio del GP

Uno de los momentos más tensos del Gran Premio ocurrió en las primeras vueltas, cuando Colapinto debió esquivar al piloto Liam Lawson en plena recta.

El argentino logró evitar el contacto y continuar en pista. “Estuve cerca de quedarme tirado ahí mismo. Por suerte pude seguir y terminar la carrera. Creo que tuve un poco de suerte y que los reflejos respondieron bien”, comentó entre risas.

Ahora, el objetivo del piloto argentino será seguir evolucionando junto a Alpine de cara a las próximas carreras del calendario de Fórmula 1.

Preguntas y respuestas clave sobre Colapinto en el GP de Australia

¿En qué puesto terminó Franco Colapinto en el GP de Australia?

Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1.

¿Por qué recibió una sanción Colapinto?

El piloto argentino recibió una penalización de stop-and-go por una irregularidad en la largada relacionada con la manipulación del auto.

¿Qué dijo Colapinto sobre la sanción?

Colapinto consideró que “un stop and go es una locura” y señaló que aún debía analizar lo ocurrido con el equipo.

¿Qué destacó del rendimiento del Alpine?

El argentino señaló que el Alpine A526 tuvo mejor ritmo en carrera que en clasificación, lo que permite ser optimistas para las próximas fechas.

