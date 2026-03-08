Franco Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y criticó la sanción: "Un stop and go es una locura"

Franco Colapinto logró terminar la carrera en Australia pese a una sanción que lo obligó a correr desde el fondo.

El argentino Franco Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Australia , la primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1 , luego de una competencia marcada por una sanción de stop-and-go que condicionó su estrategia desde el inicio.

El piloto de Alpine logró completar la prueba en Albert Park, Melbourne , pese a las dificultades y definió la competencia como “larga y difícil” , aunque valoró haber terminado la carrera en su debut del año.

automovilismo Colapinto ya apunta al GP de China ¿Cuándo es la próxima fecha de la F1?

El momento clave del Gran Premio fue la penalización de stop-and-go que recibió el argentino, lo que lo obligó a perder posiciones y replantear toda su estrategia .

Colapinto se mostró sorprendido por la decisión de los comisarios. “Un stop and go es una locura. Creo que el equipo tocó el auto cuando faltaban 15 segundos para largar, pero todavía no hablé bien con ellos ni entendí del todo qué pasó” , explicó el piloto tras la carrera.

La sanción lo obligó a correr gran parte del Gran Premio desde el fondo del pelotón, algo que condicionó sus posibilidades de avanzar en el clasificador.

Estrategia forzada y un Alpine competitivo

A pesar del contratiempo, el piloto argentino intentó sacar provecho de una estrategia alternativa junto al equipo Alpine. En ese contexto, Colapinto giró durante 48 vueltas con el mismo neumático, esperando la aparición de un safety car que pudiera darle una oportunidad para recuperar posiciones.

Sin embargo, esa neutralización nunca apareció y la estrategia terminó quedando limitada. De todas formas, el argentino destacó que el Alpine A526 mostró mejor ritmo en carrera que en clasificación, lo que permitió mantenerse cerca de rivales directos como Haas y Audi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dailycolapinto/status/2030502803710378218&partner=&hide_thread=false ¡LA LARGADA DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA!



QUE MUÑECA POR FAVOR pic.twitter.com/p46tc9JzPY — FC43 (@dailycolapinto) March 8, 2026

Una maniobra peligrosa en el inicio del GP

Uno de los momentos más tensos del Gran Premio ocurrió en las primeras vueltas, cuando Colapinto debió esquivar al piloto Liam Lawson en plena recta.

El argentino logró evitar el contacto y continuar en pista. “Estuve cerca de quedarme tirado ahí mismo. Por suerte pude seguir y terminar la carrera. Creo que tuve un poco de suerte y que los reflejos respondieron bien”, comentó entre risas.

Ahora, el objetivo del piloto argentino será seguir evolucionando junto a Alpine de cara a las próximas carreras del calendario de Fórmula 1.

Preguntas y respuestas clave sobre Colapinto en el GP de Australia

¿En qué puesto terminó Franco Colapinto en el GP de Australia?

Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1.

¿Por qué recibió una sanción Colapinto?

El piloto argentino recibió una penalización de stop-and-go por una irregularidad en la largada relacionada con la manipulación del auto.

¿Qué dijo Colapinto sobre la sanción?

Colapinto consideró que “un stop and go es una locura” y señaló que aún debía analizar lo ocurrido con el equipo.

¿Qué destacó del rendimiento del Alpine?

El argentino señaló que el Alpine A526 tuvo mejor ritmo en carrera que en clasificación, lo que permite ser optimistas para las próximas fechas.