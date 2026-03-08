Franco Colapinto fue 14° en Melbourne tras una penalización en la largada

Por Sitio Andino Deportes







El argentino Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 tras ser castigado por un stop and go por infringir el proceso de la largada y no tener ritmo para poder adelantar rivales en la pista. El británico George Russell le dio la victoria a Mercedes, mientras que su compañero Kimi Antonelli y Charles Leclerc, hombre de Ferrari, completaron el podio.

Colapinto fue víctima de su equipo en el amanecer de la carrera, ya que sus ingenieros le indicaron mal el lugar de partida -quedó por fuera de su cajón- y tuvo que pasar por boxes, pero sin poder cambiar sus neumáticos. Además, el pilarense perdió algunos lugares por esquivar con una brillante acción a Liam Lawson, quien inició llamativamente lento con su Racing Bulls.

Largada en Melbourne y los reflejos de Franco Colapinto Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto_news/status/2030529926902792230&partner=&hide_thread=false COMO VAS A TENER ESOS REFLEJOS ANIMALTENEMOS PILOTO pic.twitter.com/Ddm2aZdTtm — Colapinto News (@Colapinto_news) March 8, 2026 Pese a no tener ritmo para ganar posiciones en la pista, el bonaerense no fue a boxes hasta la vuelta 49 de 58 y poco pudo hacer cuando regresó. En contrapartida, Pierre Gasly, su compañero, terminó décimo y le dio un punto a Alpine.

Por otra parte, Russell tuvo una lucha rueda a rueda con Leclerc durante las primeras cinco vueltas de carrera, pero luego dominó con comodidad y se llevó 25 puntos de Melbourne. Además, fue una prueba muy accidentada, ya que abandonaron Oscar Piastri (McLaren, chocó en la vuelta de formación), Nico Hulkenberg (Audi, fue al box antes de largar), Isack Hadjar (Red Bull) Valtteri Bottas (Cadillac) y Fernando Alonso (Aston Martin).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyAlpinito/status/2030529851233271966&partner=&hide_thread=false O sea, esto fue lo que le costó a Colapinto el Stop & Go?



¿¿¿ESTO FUE??? Perdonen muchachos, pero alguna cabeza tiene que rodar. Están trabajando en la Formula 1, no en una categoría zonal del interior. Y te aseguro que ahí respetan mas el reglamento.pic.twitter.com/0c21ffTfIC — Alpinito (@SoyAlpinito) March 8, 2026 Posiciones finales del GP de Australia George Russell - Mercedes

Kimi Antonelli - Mercedes

Charles Leclerc - Ferrari

Lewis Hamilton - Ferrari

Lando Norris - McLaren

Max Verstappen - Red Bull

Oliver Bearman - Haas

Arvid Lindblad - Racing Bulls

Gabriel Bortoleto - Audi

Pierre Gasly - Alpine

Esteban Ocon - Haas

Alex Albon - Williams

Liam Lawson - Racing Bulls

Franco Colapinto - Alpine

Carlos Sainz - Williams

Sergio Pérez - Cadillac

Lance Stroll - Aston Martin

Fernando Alonso - Aston Martin (Abandonó)

Valttieri Bottas - Cadillac (Abandonó)

Isack Hadjar - Red Bull (Abandonó)

Oscar Piastri - McLaren (No largó)

Niko Hulkenberg - Audi (No largó) La palabra de Franco Colapinto Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyAlpinito/status/2030527878618644530&partner=&hide_thread=false Una locura el stop and go, comparto con Franco. Sinceramente creo que fue excesivo, más allá de que si algo del reglamento no se cumple hay que sancionarlo. Pero una sanción así es demasiado. pic.twitter.com/4WnROuFd96 — Alpinito (@SoyAlpinito) March 8, 2026