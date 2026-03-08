8 de marzo de 2026
Franco Colapinto fue 14° en Melbourne tras una penalización en la largada

El argentino Franco Colapinto recibió un stop and go por una infracción en el procedimiento de partida y no logró recuperar posiciones.

image
El argentino Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 tras ser castigado por un stop and go por infringir el proceso de la largada y no tener ritmo para poder adelantar rivales en la pista. El británico George Russell le dio la victoria a Mercedes, mientras que su compañero Kimi Antonelli y Charles Leclerc, hombre de Ferrari, completaron el podio.

Colapinto fue víctima de su equipo en el amanecer de la carrera, ya que sus ingenieros le indicaron mal el lugar de partida -quedó por fuera de su cajón- y tuvo que pasar por boxes, pero sin poder cambiar sus neumáticos. Además, el pilarense perdió algunos lugares por esquivar con una brillante acción a Liam Lawson, quien inició llamativamente lento con su Racing Bulls.

Largada en Melbourne y los reflejos de Franco Colapinto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto_news/status/2030529926902792230&partner=&hide_thread=false

Pese a no tener ritmo para ganar posiciones en la pista, el bonaerense no fue a boxes hasta la vuelta 49 de 58 y poco pudo hacer cuando regresó. En contrapartida, Pierre Gasly, su compañero, terminó décimo y le dio un punto a Alpine.

Por otra parte, Russell tuvo una lucha rueda a rueda con Leclerc durante las primeras cinco vueltas de carrera, pero luego dominó con comodidad y se llevó 25 puntos de Melbourne. Además, fue una prueba muy accidentada, ya que abandonaron Oscar Piastri (McLaren, chocó en la vuelta de formación), Nico Hulkenberg (Audi, fue al box antes de largar), Isack Hadjar (Red Bull) Valtteri Bottas (Cadillac) y Fernando Alonso (Aston Martin).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyAlpinito/status/2030529851233271966&partner=&hide_thread=false

Posiciones finales del GP de Australia

  • George Russell - Mercedes
  • Kimi Antonelli - Mercedes
  • Charles Leclerc - Ferrari
  • Lewis Hamilton - Ferrari
  • Lando Norris - McLaren
  • Max Verstappen - Red Bull
  • Oliver Bearman - Haas
  • Arvid Lindblad - Racing Bulls
  • Gabriel Bortoleto - Audi
  • Pierre Gasly - Alpine
  • Esteban Ocon - Haas
  • Alex Albon - Williams
  • Liam Lawson - Racing Bulls
  • Franco Colapinto - Alpine
  • Carlos Sainz - Williams
  • Sergio Pérez - Cadillac
  • Lance Stroll - Aston Martin
  • Fernando Alonso - Aston Martin (Abandonó)
  • Valttieri Bottas - Cadillac (Abandonó)
  • Isack Hadjar - Red Bull (Abandonó)
  • Oscar Piastri - McLaren (No largó)
  • Niko Hulkenberg - Audi (No largó)

La palabra de Franco Colapinto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyAlpinito/status/2030527878618644530&partner=&hide_thread=false

