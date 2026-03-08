Franco Colapinto vuelve a correr en el GP de China: días y horarios del fin de semana de Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a competir con Alpine en el GP de China, segunda fecha de la temporada 2026.

Luego de finalizar 14° en el Gran Premio de Australia , el piloto argentino Franco Colapinto volverá a la pista el próximo fin de semana cuando se dispute el Gran Premio de China , segunda fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1 .

La actividad se desarrollará en el tradicional Shanghai International Circuit , un escenario histórico del calendario que regresó a la categoría con un formato que incluye carrera sprint , lo que aumentará la cantidad de acción durante el fin de semana.

Tras una primera carrera complicada en Melbourne, marcada por una sanción de stop-and-go, Colapinto buscará mejorar su rendimiento con el Alpine A526 y continuar sumando experiencia en su primera temporada completa en Fórmula 1 .

El circuito de Shanghai presenta características muy distintas a las de Australia, con largas rectas y curvas de alta velocidad que suelen generar grandes oportunidades de adelantamiento .

Además, el fin de semana tendrá formato sprint, lo que significa que habrá dos competencias: una carrera corta el sábado y el Gran Premio principal el domingo.

Horarios del GP de China para Argentina

La actividad del Gran Premio de China comenzará en la madrugada del viernes para el público argentino.

Viernes 13 de marzo

Práctica Libre 1: 00:30

Clasificación sprint: 04:30

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00

Clasificación: 04:00

Domingo 15 de marzo

Carrera del GP de China: 04:00

Me quedo con esto. Queda mucho por delante para festejar puntos de Franquito. pic.twitter.com/CKQhOiD0Em — Colapinto News (@Colapinto_news) March 8, 2026

Preguntas y respuestas clave sobre Colapinto en el GP de China

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Franco Colapinto volverá a competir el domingo 15 de marzo en el Gran Premio de China.

¿Dónde se corre el GP de China de Fórmula 1?

La carrera se disputa en el Shanghai International Circuit, uno de los circuitos históricos del calendario de la F1.

¿Habrá carrera sprint en China?

Sí, el fin de semana del GP de China tendrá formato sprint, con una carrera corta el sábado y el Gran Premio principal el domingo.

¿A qué hora es la carrera del GP de China en Argentina?

La carrera se disputará el domingo a las 04:00 de la madrugada (hora argentina).