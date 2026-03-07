Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 tras la clasificación

Tras disputar la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Franco Colapinto ya conoce la posición desde la que largará la carrera. En esta nota te contamos cómo fue su desempeño en la qualy y qué le espera en la competencia.

Franco Colapinto (2) Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia De acuerdo con lo que se observó en la transmisión oficial, Franco Colapinto comenzó la clasificación con un buen rendimiento. El piloto argentino logró avanzar a la Q2 tras marcar un tiempo de 1:21,200 en su última vuelta de la Q1, lo que le permitió ubicarse en el 15° puesto justo cuando el reloj ya había llegado a cero.

Sin embargo, su participación en la sesión clasificatoria terminó en la segunda tanda. En la Q2 no pudo mejorar su registro y cerró con un tiempo de 1:21,270, que lo dejó en la 16° posición. De esta manera, largará desde ese lugar en la carrera del domingo.

Por su parte, su compañero en la escudería francesa, Pierre Gasly, consiguió superarlo y finalizó en el 14° puesto, aunque el rendimiento general del Alpine no alcanzó para pelear en los primeros lugares en el circuito de Melbourne.

En la Q3, en tanto, los pilotos de Mercedes dominaron la sesión y se quedaron con el 1-2, por lo que partirán desde la primera fila de la parrilla. Qué sigue para Franco Colapinto en la Fórmula 1 Carrera del Gran Premio de Australia: 01:00 (hora argentina) Si querés seguir de cerca cada paso de Franco Colapinto en la Fórmula 1, no te pierdas ninguna novedad: hacé clic aquí y accedé a la información más completa.