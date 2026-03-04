Franco Colapinto palpita el GP de Australia y enciende la ilusión en la Fórmula 1: "Tengo muchas ganas"

Franco Colapinto se prepara para debutar en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Alpine.

El argentino Franco Colapinto se prepara para iniciar una nueva temporada en la Fórmula 1 y ya palpita el Gran Premio de Australia , primera carrera del calendario 2026. El piloto de Alpine se mostró entusiasmado por el inicio del campeonato y destacó el trabajo realizado durante la pretemporada.

“ Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar el nuevo calendario ”, afirmó Colapinto, quien afrontará su tercera temporada en la Fórmula 1 , aunque será la primera vez que arranque el año desde la primera fecha tras realizar una pretemporada completa con el equipo .

automovilismo Franco Colapinto recibe respaldo de Alpine: "Veremos lo mejor de él" rumbo a la F1 2026

Automovilismo Franco Colapinto, el rugido de la ilusión y el desafío con Alpine en 2026

El piloto argentino remarcó la importancia del trabajo realizado durante los ensayos previos al inicio del campeonato.

“ Esto me ayudó mucho a comprender los nuevos coches ”, explicó Colapinto, quien participó activamente en las pruebas desarrolladas en Barcelona y Baréin , donde Alpine recopiló una gran cantidad de datos para mejorar el rendimiento del monoplaza.

El argentino también destacó las jornadas de trabajo en el simulador en Enstone, la base de la escudería, donde el equipo analizó cada detalle del nuevo coche con el objetivo de tener una temporada más competitiva que la de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto_news/status/2029028262446285004&partner=&hide_thread=false HOLAAA FRANCO



Nuestro piloto llegó al paddock con mate en mano, en el primer día de actividad en Australia pic.twitter.com/EioL90jpcU — Colapinto News (@Colapinto_news) March 4, 2026

Melbourne, un circuito que le trae buenos recuerdos

Colapinto conoce bien el trazado australiano y aseguró que el circuito de Albert Park es uno de los más desafiantes del calendario.

“El circuito es muy rápido. Corrí allí en Fórmula 2 y Fórmula 3, así que espero que sea un desafío interesante para esta nueva generación de autos de Fórmula 1”, explicó.

El argentino también adelantó cuál será la clave del primer fin de semana de competencia: trabajar fuerte desde las prácticas libres para llegar bien posicionados a la clasificación.

“Va a ser una nueva forma de competir para todos nosotros y tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo”, concluyó.

El objetivo de Colapinto para la temporada 2026

En Alpine existe optimismo con respecto al rendimiento del nuevo monoplaza. El equipo considera que el coche desarrollado para 2026 es mucho más competitivo que el del año pasado, lo que permitiría pelear en la zona media de la parrilla.

Los primeros indicios se verán en las prácticas libres del GP de Australia, donde cada escudería comenzará a mostrar su verdadero potencial.

Cronograma del Gran Premio de Australia (hora argentina)

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 02:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 01:00

¿Cuándo debuta Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026, dónde se corre el GP de Australia y qué expectativas tiene Alpine?

Franco Colapinto debutará en la temporada 2026 de la Fórmula 1 el domingo 8 de marzo a la 1:00 (hora argentina) en el Gran Premio de Australia en Melbourne. El piloto argentino correrá para Alpine, equipo que confía en que el nuevo monoplaza permita competir en la zona media del campeonato tras una pretemporada positiva en Barcelona y Baréin.