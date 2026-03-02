Franco Colapinto recibe respaldo de Alpine: "Veremos lo mejor de él" rumbo a la F1 2026

Franco Colapinto fue respaldado por Alpine antes del inicio de la Fórmula 1 2026.

Franco Colapinto encara la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un fuerte respaldo interno: el jefe de Alpine, Steve Nielsen, aseguró que “este año veremos lo mejor de él”. La declaración llega en un momento clave, con el inicio del campeonato a la vuelta de la esquina y tras un 2025 complejo para la escudería francesa.

Alpine desarrolló el nuevo A526 con motor Mercedes , uno de los más confiables en las pruebas, y apuesta a una mejora estructural que permita a sus pilotos pelear más arriba. En ese contexto, la presión ya no está solo en el auto: también en el rendimiento de la dupla titular.

Steve Nielsen fue claro al analizar el proceso del argentino. “Franco es un talento”, afirmó , y explicó que su desarrollo puede ser progresivo, pero sostenido. El directivo remarcó que en 2025 se vieron buenas actuaciones comparativas y que ahora, con mayor experiencia y un mejor coche, el salto debería consolidarse.

“Si le hemos dado un coche mejor, entonces veremos lo mejor de él” , sostuvo Nielsen tras la pretemporada.

El mensaje es contundente: Alpine confía en Colapinto como pieza clave del proyecto 2026.

Cuándo debuta Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026

La primera carrera de Franco Colapinto en la temporada 2026 será el domingo 8 de marzo a la 1:00 de la madrugada (hora argentina) en el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park.

Cronograma del GP de Australia:

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00

Será el inicio formal de una temporada donde Colapinto afronta por primera vez el calendario completo como piloto titular confirmado desde el arranque.

Un año decisivo para Alpine y para Colapinto

Alpine busca dejar atrás un 2025 con problemas técnicos y falta de competitividad. El nuevo reglamento, el motor Mercedes y el rediseño del monoplaza alimentan expectativas.

Para Franco Colapinto, el desafío es claro: convertir el respaldo en resultados concretos y empezar a sumar puntos con regularidad.

El apoyo del jefe del equipo no es menor. En Fórmula 1, la confianza interna suele marcar el rumbo del proyecto deportivo.

