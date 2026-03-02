2 de marzo de 2026
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto recibe respaldo de Alpine: "Veremos lo mejor de él" rumbo a la F1 2026

Steve Nielsen, jefe de Alpine, respaldó al piloto argentino Franco Colapinto. Repasá lo que se viene en la exigente Fórmula 1. Mirá lo sucedido.

Franco Colapinto fue respaldado por Alpine antes del inicio de la Fórmula 1 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto encara la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un fuerte respaldo interno: el jefe de Alpine, Steve Nielsen, aseguró que “este año veremos lo mejor de él”. La declaración llega en un momento clave, con el inicio del campeonato a la vuelta de la esquina y tras un 2025 complejo para la escudería francesa.

Alpine desarrolló el nuevo A526 con motor Mercedes, uno de los más confiables en las pruebas, y apuesta a una mejora estructural que permita a sus pilotos pelear más arriba. En ese contexto, la presión ya no está solo en el auto: también en el rendimiento de la dupla titular.

Alpine respalda a Franco Colapinto y apuesta a su evolución en 2026

Steve Nielsen fue claro al analizar el proceso del argentino. “Franco es un talento”, afirmó, y explicó que su desarrollo puede ser progresivo, pero sostenido. El directivo remarcó que en 2025 se vieron buenas actuaciones comparativas y que ahora, con mayor experiencia y un mejor coche, el salto debería consolidarse.

“Si le hemos dado un coche mejor, entonces veremos lo mejor de él”, sostuvo Nielsen tras la pretemporada.

El mensaje es contundente: Alpine confía en Colapinto como pieza clave del proyecto 2026.

Cuándo debuta Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026

La primera carrera de Franco Colapinto en la temporada 2026 será el domingo 8 de marzo a la 1:00 de la madrugada (hora argentina) en el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park.

Cronograma del GP de Australia:

Jueves 5 de marzo

  • Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

  • Práctica Libre 2: 2:00

  • Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

  • Carrera: 1:00

Será el inicio formal de una temporada donde Colapinto afronta por primera vez el calendario completo como piloto titular confirmado desde el arranque.

Un año decisivo para Alpine y para Colapinto

Alpine busca dejar atrás un 2025 con problemas técnicos y falta de competitividad. El nuevo reglamento, el motor Mercedes y el rediseño del monoplaza alimentan expectativas.

Para Franco Colapinto, el desafío es claro: convertir el respaldo en resultados concretos y empezar a sumar puntos con regularidad.

El apoyo del jefe del equipo no es menor. En Fórmula 1, la confianza interna suele marcar el rumbo del proyecto deportivo.

¿Quién respaldó a Franco Colapinto, qué dijo Alpine sobre su rendimiento, cuándo debuta en la Fórmula 1 2026 y por qué es importante este apoyo para su temporada?

El jefe del equipo Alpine, Steve Nielsen, respaldó públicamente a Franco Colapinto y aseguró que en 2026 “veremos lo mejor de él”, destacando su evolución y el potencial del nuevo monoplaza A526 con motor Mercedes. Colapinto debutará en la temporada 2026 de la Fórmula 1 el domingo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. El apoyo del equipo es clave porque consolida su lugar como piloto titular y refuerza la confianza en un año donde Alpine busca mejorar su rendimiento tras un 2025 complicado.

