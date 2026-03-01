¿Cuándo debuta Franco Colapinto en la F1 2026 y qué se espera del piloto argentino?

El argentino Franco Colapinto comenzará oficialmente su temporada en la Fórmula 1 el 6 al 8 de marzo, cuando se dispute el Gran Premio de Australia en Albert Park (Melbourne). Será su primer calendario completo como piloto titular de Alpine F1 Team, en un año clave para su consolidación.
Pretemporada en Baréin: señales muy positivas con el Alpine A526
La preparación en el Circuito Internacional de Sakhir dejó sensaciones de enorme optimismo. Colapinto completó más de 350 vueltas en total, y en su jornada más intensa giró 120 veces (650 km), marcando un tiempo de 1:33.818, que lo ubicó 6° en la tabla general de los tests.
La temporada 2026 comenzará oficialmente el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia. Allí, Colapinto buscará meterse en la zona de puntos desde la primera fecha y confirmar el crecimiento mostrado en pretemporada.
Con un auto confiable, un equipo fortalecido y una “Colapintomanía” que no deja de crecer, el 2026 puede marcar el salto definitivo del argentino en la Fórmula 1.
¿Cuándo corre Franco Colapinto su primera carrera de la F1 2026?
Franco Colapinto debutará en la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo en Melbourne, como piloto titular de Alpine.