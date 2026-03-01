¿Cuándo debuta Franco Colapinto en la F1 2026 y qué se espera del piloto argentino?

Franco Colapinto inicia su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto comenzará oficialmente su temporada en la Fórmula 1 el 6 al 8 de marzo , cuando se dispute el Gran Premio de Australia en Albert Park (Melbourne) . Será su primer calendario completo como piloto titular de Alpine F1 Team , en un año clave para su consolidación.

La preparación en el Circuito Internacional de Sakhir dejó sensaciones de enorme optimismo . Colapinto completó más de 350 vueltas en total , y en su jornada más intensa giró 120 veces (650 km) , marcando un tiempo de 1:33.818 , que lo ubicó 6° en la tabla general de los tests .

ilusión en marcha Con Franco Colapinto, la Fórmula 1 larga en Australia y arranca una nueva temporada

ilusión en marcha Con Franco Colapinto, la Fórmula 1 tiene acción en Australia en el inicio de la temporada

Lo más valorado por el equipo fue su consistencia en tandas largas, su gestión de neumáticos y su rápida adaptación al nuevo motor Mercedes , uno de los grandes cambios técnicos de Alpine para 2026.

Para Colapinto, el objetivo es claro: sumar puntos de manera regular y consolidarse en la élite .

Objetivo deportivo

Alpine busca ser “el mejor del resto” detrás de las potencias dominantes. El argentino intentará competir mano a mano con su compañero Pierre Gasly y posicionarse como referente del equipo.

Impacto comercial

Colapinto ya generó cerca de 100 millones de dólares en patrocinios, transformándose en un activo estratégico clave para la escudería francesa.

Desafío técnico

La nueva reglamentación incluye motores con 50% de potencia eléctrica y aerodinámica activa, un reto que exige adaptación inmediata y precisión técnica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2028116835900526846&partner=&hide_thread=false | ¡La ficha de presentación de Alpine!



PIERRE GASLY



FRANCO COLAPINTO



pic.twitter.com/UsB00y8smR — Alpine ARG (@AlpineArg_) March 1, 2026

Calendario inmediato: el debut en Melbourne

La temporada 2026 comenzará oficialmente el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia. Allí, Colapinto buscará meterse en la zona de puntos desde la primera fecha y confirmar el crecimiento mostrado en pretemporada.

Con un auto confiable, un equipo fortalecido y una “Colapintomanía” que no deja de crecer, el 2026 puede marcar el salto definitivo del argentino en la Fórmula 1.

¿Cuándo corre Franco Colapinto su primera carrera de la F1 2026?

Franco Colapinto debutará en la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo en Melbourne, como piloto titular de Alpine.