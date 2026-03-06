Accidente vial en San Rafael: murió una niña de 8 años tras el vuelco de un auto en Ruta 143

Una menor de 8 años falleció este viernes al mediodía luego de un violento accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 143 , a la altura de avenida Hipólito Yrigoyen N°9640, en el departamento de San Rafael .

El hecho se registró cerca de las 13:10, cuando un Citroën Xantia gris circulaba de oeste a este por la traza nacional. Por razones que aún se investigan, la persona que conducía perdió el dominio del vehículo, lo que provocó que el auto derrapara hacia la banquina y terminara volcando sobre el costado sur de la ruta, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

un herido Grave accidente vial en Las Heras: el control de alcoholemia dio positivo

esta madrugada Choque, vuelco y milagro en el Acceso Sur de Guaymallén

En el automóvil viajaban cuatro personas, un matrimonio y sus dos hijas. Como consecuencia del impacto, una niña de 8 años murió en el lugar.

Una persona que conducía, de 31 años, domiciliada en San Rafael , sufrió politraumatismos y fue asistida por personal médico. El dosaje de alcohol se realizó posteriormente mediante extracción de sangre en el hospital local.

En tanto, la persona que viajaba como acompañante y otra menor de 4 años también resultaron involucradas en el siniestro, aunque desde la Policía indicaron que sus datos médicos serán ampliados en las próximas horas.

El accidente ocurrió en un tramo donde la calzada asfaltada se encuentra en mal estado, con demarcación vial amarilla, según el informe de la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur.

En el lugar trabajó personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), mientras se realizaron las pericias correspondientes para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo. La causa fue caratulada como “homicidio culposo”.