Qué pasó con Ernestina Pais: chocó, se negó al test de alcoholemia y le secuestraron el auto

La conductora de radio y televisión Ernestina Pais volvió a quedar en el centro de la polémica tras protagonizar un incidente de tránsito este martes por la tarde . El hecho ocurrió en la intersección de Avenida del Libertador y Las Heras, donde impactó su vehículo contra otro automóvil y despertó la intervención inmediata de las fuerzas policiales.

El choque se produjo mientras la periodista circulaba en su Honda City negro y colisionó con un Alfa Romeo blanco conducido por otra mujer. A pesar de que solo se registraron daños materiales leves, la situación escaló rápidamente cuando los efectivos de seguridad solicitaron realizar los peritajes de rigor en el lugar del siniestro.

Al momento de llevar a cabo el protocolo correspondiente, Pais se opuso de forma tajante a realizarse el test de alcoholemia solicitado por los agentes municipales. Esta decisión derivó en el secuestro inmediato de su rodado, el cual fue trasladado por una grúa hacia un playón de infractores en el partido de Vicente López.

De acuerdo con la Ley de Tránsito vigente, la negativa a soplar la boquilla se considera legalmente como una presunción de estado de ebriedad. Por este motivo, se le labró un acta de infracción por "positivo" y se inició el proceso administrativo para la retención efectiva de su licencia de conducir.

La normativa establece que esta resistencia puede acarrear una inhabilitación para manejar por un período de hasta 18 meses en territorio bonaerense. Tras el procedimiento, Pais se retiró de la zona del impacto acompañada por su exmarido y su hijo, quienes se acercaron al sitio para asistirla.

choque, accidente vial de Ernestina Pais (1) Afortunadamente, el accidente vial no tuvo heridos y fue leve

El historial de infracciones de Ernestina Pais

Es la cuarta vez en siete años que la conductora se ve involucrada en un accidente de tránsito. Los antecedentes previos datan de 2019, 2022 y 2023, ocasiones en las que también hubo colisiones e intentos de evitar los controles de las autoridades.

Recientemente, la actriz había compartido detalles sobre su lucha contra el alcoholismo y su proceso de recuperación tras una internación forzosa durante todo el 2024. “Ya había intentado muchas veces tratar el tema, esta internación no fue la primera. Sí fue una internación forzosa, porque yo fui judicializada y, para llegar a la judicialización, pasé por otros intentos de desintoxicarme que fracasaron”, detalló Ernestina.

Actualmente, interpreta irónicamente a una abogada con problemas de alcoholismo en una obra teatral dirigida por José María Muscari (“El divorcio del año”). Mientras asegura que pelea día a día para mantener su sobriedad profesional.“Yo no creo que tenga las batallas ganadas con respecto a la adicción. Una cosa era mi discurso cuando salí de la internación. Otro muy diferente es el que tengo ahora. Sé que no le gané al alcoholismo porque he visto a compañeros recaer, he estado en situaciones peligrosas… entonces hoy tengo otro discurso y cuando voy hacia la botella pienso: ‘Hoy te gané, por estas 24 horas te gané. Estoy en este escenario, sobria, llegué a horario, hice todo bien, así que hoy te gané’”, contó.