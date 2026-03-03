3 de marzo de 2026
Sitio Andino
Sorpresa

Qué pasó con Wanda Nara y por qué Miguel Granados terminó conduciendo MasterChef Celebrity

La última gala de MasterChef Celebrity llamó la atención del público con Miguel Granados al frente. ¿Qué ocurrió con Wanda Nara? Te lo contamos.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. La conducción de Miguel Granados llamó la atención del público y sorprendió a todos. ¿Qué pasó con Wanda Nara?

Por qué Miguel Granados reemplazó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

La ausencia de Wanda Nara en la conducción de MasterChef Celebrity tuvo una explicación concreta. Durante la gala de beneficios, la conductora decidió dejar momentáneamente su rol para sumarse al desafío culinario y fue reemplazada por Miguel Granados.

La noche comenzó con una prueba clásica de la pastelería: los participantes debían replicar una tarta Banoffee, el tradicional postre británico que exige precisión, técnica y trabajo en equipo. Para esta instancia especial, el certamen contó con la ayuda de exfiguras como Roberto Moldavsky, Vicky Xipolitakis, Mica Viciconte, el Mono de Kapanga y Tomás Fonzi.

Embed - Masterchef Celebrity tuvo una noche de beneficios especial con invitados sorpresa y cambio de roles

Según explicó Damián Betular, cuatro de los invitados trabajarían en duplas, mientras que Mica cumpliría el rol de comodín. Sin embargo, al notar que faltaba un ayudante, Wanda se ofreció a cocinar. Ante la sorpresa general, propuso una solución inesperada y convocó a Miguel Granados para hacerse cargo de la conducción, despejando así todas las dudas del público.

El Turco cocinó junto a Roberto Moldavsky, Cachete trabajó con Tomás Fonzi, Ian hizo dupla con Vicky Xipolitakis, Marixa se unió al Mono de Kapanga y Maxi compartió estación con Wanda Nara. En la próxima gala se conocerá quiénes lograron destacarse con sus preparaciones.

Maxi López, Wanda Nara, MasterChef Celebrity
Maxi López compartió estación con Wanda Nara

Maxi López compartió estación con Wanda Nara

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

