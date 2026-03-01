1 de marzo de 2026
El cine argentino brilló en los Goya: "Belén", de Dolores Fonzi, ganó como Mejor Película Iberoamericana

“Belén”, estrenada en 2025, fue elegida Mejor Película Iberoamericana. Fonzi agradeció el premio al filme que aborda la criminalización de emergencias obstétricas.

Dolores Fonzi recibió el premio a la Mejor Película iberoamericana por Belén.

Dolores Fonzi recibió el premio a la Mejor Película iberoamericana por "Belén".

Foto: Gentileza GTRES.
Por Sitio Andino MuchoShow

La actriz y directora Dolores Fonzi se consagró en el escenario de los Premios Goya 2026 al ganar con el filme “Belén” como Mejor Película Iberoamericana. La historia, basada en hechos reales e inspirada en el libro "Somos Belén", de Ana Correa, relata la pesadilla de Julieta, una joven que llega a un hospital con un fuerte dolor abdominal y es acusada de haberse practicado un aborto inducido.

“Belén” fue Mejor Película Iberoamericana en los Goya 2026

El aplauso fue inmediato. El cine argentino volvía a subir a uno de los escenarios más importantes de habla hispana, y la cuenta oficial de los Premios Goya confirmó el galardón en redes sociales. En cuestión de minutos, la noticia recorrió América Latina. Para Fonzi, directora y protagonista del film, el reconocimiento significó “un cierre de oro” para una obra que, desde su estreno, generó debate y reflexión.

Pero la noche no quedó solo en celebración. Al recibir la estatuilla, Dolores Fonzi sorprendió con un discurso de fuerte tono político. “El mundo se convirtió en una película de terror”, expresó, en alusión a conflictos internacionales como la guerra en Gaza, la situación de las mujeres en Irán y la crisis migratoria en Estados Unidos.

El contundente discurso de Dolores Fonzi

Luego, sin mencionar directamente al presidente Javier Milei, lanzó una crítica que muchos interpretaron como una referencia al mandatario argentino y al avance de la ultraderecha. “Yo vengo del futuro, de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua”, afirmó. Y remató: “No solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua”.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente y generaron un intenso debate en redes sociales, con apoyos y cuestionamientos en partes iguales. El discurso amplificó el alcance de una película que ya venía despertando interés por su temática.

Embed

Belén” está inspirada en un caso real ocurrido en Tucumán en 2016, cuando una joven fue condenada tras sufrir un aborto espontáneo, en un contexto donde la interrupción voluntaria del embarazo aún no era legal en Argentina. La película aborda la criminalización de emergencias obstétricas y pone el foco en las desigualdades que atraviesan a mujeres de sectores vulnerables.

Fonzi ha sostenido que, aunque el aborto es legal desde 2020, persisten situaciones de vulneración de derechos y dificultades de acceso a la salud. Para la directora, el film funciona como una herramienta para debatir sobre derechos reproductivos, justicia social y el rol del Estado.

El impacto internacional continuará: la cineasta confirmó que presentará la película ante la ONU en el marco del Día de la Mujer, ampliando aún más su proyección global. Entre el reconocimiento artístico y la controversia política, la noche de los Goya 2026 dejó claro que el cine, cuando interpela, trasciende la pantalla.

