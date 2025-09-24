A Mejor Película Internacional

De qué trata "Belén", la película argentina que competirá en los Premios Oscar

El film nacional superó a varias candidatas, como Homo Argentum, y formará parte de la ceremonia de los Premios Oscar a principios de 2026, al igual que los Goya.

De qué trata Belén, la película argentina que competirá en los Premios Oscar

De qué trata "Belén", la película argentina que competirá en los Premios Oscar

 Por Luis Calizaya

Luego de un intenso proceso de preselección, este miércoles se anunció la película argentina que representará al país en la 98.ª edición de los Premios Oscar. Se trata de " Belén", un film dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi, que se quedó con el lugar también para los Premios Goya 2026. La historia aborda, con tono trágico y reflexivo, la temática del aborto, un debate que marcó a la Argentina en 2020.

El anuncio fue realizado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que dejó fuera de competencia a otras candidatas como "La Mujer de la Fila", "Homo Argentum" y "Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado".

De qué trata "Belén", la película argentina seleccionada para los Oscar 2026

Basada en hechos reales y en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película narra la historia de Julieta, una joven que llega a un hospital de Tucumán con un fuerte dolor abdominal. Lo que parecía una atención médica rutinaria se convierte en una pesadilla cuando aparece esposada y custodiada por policías, acusada de haberse practicado un aborto inducido.

Belén película

"Somos Belén", el libro publicado en 2019 que dió pie a la película camino a los Oscars 2026.

Aunque ella niega haberlo hecho intencionalmente y asegura que no sabía que estaba embarazada, es procesada por la justicia y acusada de homicidio agravado por el vínculo. Tras cumplir dos años de prisión domiciliaria, es condenada a ocho años de cárcel. En su defensa, la abogada Soledad Deza lucha por su libertad.

La trama también muestra el apoyo de organizaciones y mujeres con experiencias similares, lo que desemboca en los debates nacionales que culminaron en la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020, impulsada por la histórica “marea verde”.

Camino de "Belén" hacia los Premios Oscar

Aunque superó la preselección, la película de Dolores Fonzi deberá atravesar otra etapa para competir en la categoría de Mejor Película Internacional. El 16 de diciembre se anunciará la lista reducida a 15 filmes, mientras que el 22 de enero se conocerán los cinco finalistas que llegarán a la ceremonia central de los Oscar, programada para el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Tráiler de "Belén"

Embed - Belén - Tráiler Oficial

