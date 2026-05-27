Final explicado de "The Boroughs: Jubilación rebelde" en Netflix: quién vive y quién muere en la serie

Lo que parecía una simple historia sobre adultos mayores terminó escondiendo uno de los desenlaces más inquietantes y emotivos del año. “ The Boroughs: Jubilación rebelde ” sorprendió en Netflix con un final cargado de varias muertes y misterios sobrenaturales que dejan abierta la puerta para mucho más.

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La historia sigue a Sam Cooper (Alfred Molina) un ingeniero viudo que se muda a The Boroughs , una aparente y pacífica comunidad de jubilados ubicada en el desierto de Nuevo México .

Lo que al principio parece un lugar perfecto para atravesar los últimos años de vida pronto se transforma en una pesadilla. Extrañas criaturas comienzan a aparecer durante las noches y varios residentes desarrollan enfermedades neurológicas graves y deterioros físicos acelerados.

A medida que avanza la trama, Sam descubre junto a otros vecinos como Renee, Judy, Art y Wally que, detrás de la fachada perfecta del barrio, existe un experimento macabro encabezado por Blaine y Anneliese, los responsables del complejo.

La pareja utiliza a una entidad sobrenatural conocida como “Madre” para obtener una sustancia capaz de conservar la juventud. Para lograrlo, alimentan a las criaturas ocultas bajo la comunidad con líquido cefalorraquídeo extraído de los propios residentes mientras duermen.

Final explicado: qué ocurre con Madre y cómo termina la historia

En el episodio final, Sam descubre que Madre no desea seguir viviendo. Después de años siendo explotada y utilizada para alimentar el sistema secreto de The Boroughs, el ser sobrenatural solo quiere terminar con su sufrimiento.

The Boroughs - Netflix - Serie (1) La duda más importante: ¿Madre es la villana principal de la serie? Foto: Netflix

Wally logra liberarla del laboratorio oculto y Sam decide ayudarla a llegar hasta la llamada “Cueva de las Maravillas ”, un antiguo túnel minero ubicado debajo del barrio.

Allí ocurre el momento más impactante de toda la temporada. Madre se reúne con sus criaturas, resplandece frente a Sam y finalmente explota en una enorme ola de luz que destruye todo a su alrededor.

Quién muere y quién sobrevive en el final de “The Boroughs”

El desenlace deja varias muertes importantes. Blaine muere durante la explosión provocada por Madre, mientras intenta vengarse de Sam. Antes de eso, Anneliese también encuentra su final al quedar atrapada junto a su esposo dentro del dispositivo creado por Sam para capturar a las criaturas.

Sin embargo, Sam sobrevive. Y no solo eso, sino que recibe una última recompensa emocional. Como agradecimiento por ayudarla a morir, Madre le concede un instante imposible junto a Lilly, su esposa fallecida. En una escena profundamente emotiva, Sam vuelve a encontrarse con ella en su antigua casa y ambos comparten un último baile al ritmo de “Thunder Road ” de Bruce Springsteen.

Otra de las escenas más inesperadas involucra a Judy. Aunque aparentemente muere tras ser apuñalada por Anneliese, Madre la revive utilizando sus poderes antes de desaparecer.

Mientras tanto, Art logra sobrevivir después de experimentar brevemente un rejuvenecimiento sobrenatural gracias a un misteriosa fruta que encontró dentro de la cueva.

The Boroughs - Netflix - Serie "The Boroughs: Jubilación rebelde" tiene potencial para una temporada 2. Foto: Netflix

Wally, por su parte, continúa vivo pese a su cáncer terminal, aceptando finalmente su destino y reafirmando su personalidad desafiante hasta el final.

El detalle oculto que anticipa una segunda temporada

Uno de los momentos más extraños ocurre en la escena final, cuando Sam se observa en el espejo de su baño y su reflejo comienza a fallar como si fuera una transmisión defectuosa.

Según explicaron los creadores de la serie, Jeffrey Addiss y Will Matthews, esa secuencia funciona como una pista sobre las consecuencias que dejó su paso por la Cueva de las Maravillas.

El guiño recuerda directamente al final de la primera temporada de Stranger Things, producida también por los hermanos Duffer.

La serie deja abierta la posibilidad de que Sam haya quedado conectado de alguna manera con Madre o con la extraña energía sobrenatural que habita debajo de The Boroughs.

El futuro de la historia en Netflix

Aunque Netflix todavía no confirmó oficialmente una segunda temporada, el final de la serie deja múltiples puertas abiertas.

Sam logró reconciliarse con su hija, Renee planea un viaje a Italia junto a Paz y Judy y Art consiguieron reconstruir su relación. Sin embargo, el misterio alrededor de la cueva, el árbol sobrenatural y los efectos de la sustancia dorada todavía está lejos de resolverse.

Reparto de la serie

Alfred Molina: Sam Cooper

Sam Cooper Alfre Woodard: Judy Daniels

Judy Daniels Denis O'Hare: Wally Baker

Wally Baker Clarke Peters: Art Daniels

Art Daniels Carlos Miranda: Paz Navarro

Paz Navarro Jena Malone: Claire

Claire Seth Numrich: Blaine Shaw

Blaine Shaw Alice Kremelberg: Anneliese Shaw

Anneliese Shaw Geena Davis: Renee

Tráiler de “The Boroughs: Jubilación rebelde”