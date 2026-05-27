Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 27 de mayo Foto: archivo

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Por Luis Calizaya







Si buscas una excusa para prender Netflix, el 27 de mayo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 27 de mayo en Netflix Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan dos series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

Las series que se estrenan el 27 de mayo Asesinato para principiantes - Temporada 2 (Thriller)

Pip regresa para investigar un nuevo asesinato cargado de secretos, tensión y giros inesperados, mientras intenta dejar atrás el caso de Andie Bell. La nueva temporada adapta y expande la historia del libro Good Girl, Bad Blood, de Holly Jackson.

Embed - ASESINATO PARA PRINCIPIANTES - Temporada 2 | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 27 Mayo/26 - NETFLIX Dos centavos (Comedia) Zero y Jabalí son dos amigos que intentan mantener a flote su pequeño negocio mientras enfrentan problemas económicos, dificultades de comunicación y conflictos personales que pondrán a prueba tanto su amistad como su capacidad para salir adelante.

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