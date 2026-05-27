27 de mayo de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 27 de mayo

Netflix actualiza su catálogo este 27 de mayo con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 27 de mayo

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 27 de mayo

Foto: archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 27 de mayo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

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