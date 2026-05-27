Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 27 de mayo

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 27 de mayo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Netflix actualiza su catálogo este 27 de mayo con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.
Si buscas una excusa para prender Netflix, el 27 de mayo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan dos series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.
Asesinato para principiantes - Temporada 2 (Thriller)
Pip regresa para investigar un nuevo asesinato cargado de secretos, tensión y giros inesperados, mientras intenta dejar atrás el caso de Andie Bell. La nueva temporada adapta y expande la historia del libro Good Girl, Bad Blood, de Holly Jackson.
Dos centavos (Comedia)
Zero y Jabalí son dos amigos que intentan mantener a flote su pequeño negocio mientras enfrentan problemas económicos, dificultades de comunicación y conflictos personales que pondrán a prueba tanto su amistad como su capacidad para salir adelante.