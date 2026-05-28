La serie documental de Netflix que expone el lado más peligroso de las relaciones amorosas Foto: Netflix

Las historias de amor no siempre terminan con corazones rotos. Algunas esconden manipulación , violencia y secretos capaces de convertirse en verdaderas pesadillas . Con esa premisa regresa a Netflix la segunda temporada de Los peores ex del mundo , una serie de crimen real que explora relaciones tóxicas llevadas al extremo y casos que impactaron por su brutalidad.

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La producción documental reconstruye historias reales de parejas aparentemente normales que terminan envueltas en engaños, violencia y situaciones límite . A través de testimonios de sobrevivientes, imágenes de cámaras corporales, entrevistas policiales y recreaciones dramatizadas , la serie expone el lado más oscuro de las relaciones sentimentales .

Qué casos aparecen en la temporada 2

La nueva entrega incorpora cuatro historias basadas en hechos reales que profundizan aún más el tono inquietante de la serie.

Uno de los episodios más impactantes es “Saliendo con el asesino de Deadpool ”, donde una mujer descubre que su pareja ocultaba un extenso historial criminal y un comportamiento violento que termina escalando hacia consecuencias letales.

Otro de los capítulos, “Depredador en horario estelar ”, sigue el caso de un hombre acusado de violencia doméstica que, mientras esperaba juicio, se convirtió inesperadamente en participante del reality show de citas.

La temporada también aborda una historia de desapariciones y relaciones obsesivas en “Atracción fatal ”, además de un caso de manipulación extrema y violencia doméstica en “A la par o a la muerte ”, centrado en una mujer que intenta escapar de una relación cada vez más peligrosa.

Por qué ver la serie documental de Netflix

Más allá de los elementos típicos del true crime, “Los peores ex del mundo” se diferencia por el enfoque íntimo con el que reconstruye cada historia. No solo se centra en los crímenes, sino también en el impacto emocional que dejaron sobre las víctimas y sobrevivientes.

Documental - Netflix (1) Las dos temporadas están disponibles en Netflix. Foto: Netflix

El uso de testimonios directos y recreaciones genera una experiencia inquietante y atrapante que mantiene la tensión durante cada episodio. Además, la producción pone el foco en señales de alerta dentro de relaciones abusivas, un aspecto que convierte a la serie en mucho más que un simple relato policial.

Con casos impactantes y situaciones difíciles de creer, la segunda temporada vuelve a posicionarse como una de las apuestas más fuertes de Netflix dentro del género documental criminal.

Tráiler de "Los peores ex del mundo" - Temporada 2