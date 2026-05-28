Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 28 de mayo

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 28 de mayo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, solo se incorporan películas y series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

La película que prometía hacer historia en Hollywood ahora tiene fecha de salida en Netflix

La docuserie más perturbadora de Netflix regresó con casos reales difíciles de creer

Luego de un año marcado por los cambios y las pérdidas, la historia vuelve a centrarse en el grupo de amigos que intenta mantener viva la tradición de viajar juntos en cada estación del año. Sin embargo, la ausencia de Nick y la llegada de un bebé transforman la dinámica del grupo y los obligan a replantearse el amor, la amistad y el paso del tiempo.

Las 4 estaciones - Netflix La serie vuelve con más emociones, pero sin Steve Carell. Foto: Netflix

Mindfulness para asesinos - Temporada 2 (Thriller)

La vida de un abogado vinculado a la mafia comienza a desmoronarse entre el estrés laboral y los conflictos personales. En busca de equilibrio, recurre a técnicas de mindfulness y control emocional que, en un principio, parecen ayudarlo. Pero pronto esas herramientas toman un rumbo inesperado y oscuro.

Las películas que se estrenan el 28 de mayo

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo (Documental)

El documental recorre la vida de Emiliano Martínez desde su infancia hasta su consolidación en el fútbol profesional. A través de imágenes de archivo, secuencias animadas y testimonios de personas cercanas a su entorno, la producción muestra el recorrido personal y deportivo de uno de los ídolos más importantes del fútbol argentino actual.

Embed - Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo | Tráiler oficial | Netflix

Kara (Thriller)

Karasaami es un experimentado ladrón que sueña con abandonar el crimen para comenzar una vida tranquila junto a su esposa. Sin embargo, las deudas que afectan a su familia y las maniobras abusivas de un banco lo empujan nuevamente al delito. En ese camino deberá enfrentarse a un policía decidido a detenerlo a cualquier costo.