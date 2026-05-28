28 de mayo de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 28 de mayo

Netflix actualiza su catálogo este 28 de mayo con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 28 de mayo

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 28 de mayo

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 28 de mayo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

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Las series que se estrenan el 28 de mayo

Las cuatro estaciones - Temporada 2 (Comedia)

Luego de un año marcado por los cambios y las pérdidas, la historia vuelve a centrarse en el grupo de amigos que intenta mantener viva la tradición de viajar juntos en cada estación del año. Sin embargo, la ausencia de Nick y la llegada de un bebé transforman la dinámica del grupo y los obligan a replantearse el amor, la amistad y el paso del tiempo.

Las 4 estaciones - Netflix
La serie vuelve con m&aacute;s emociones, pero sin Steve Carell.

La serie vuelve con más emociones, pero sin Steve Carell.

Mindfulness para asesinos - Temporada 2 (Thriller)

La vida de un abogado vinculado a la mafia comienza a desmoronarse entre el estrés laboral y los conflictos personales. En busca de equilibrio, recurre a técnicas de mindfulness y control emocional que, en un principio, parecen ayudarlo. Pero pronto esas herramientas toman un rumbo inesperado y oscuro.

Las películas que se estrenan el 28 de mayo

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo (Documental)

El documental recorre la vida de Emiliano Martínez desde su infancia hasta su consolidación en el fútbol profesional. A través de imágenes de archivo, secuencias animadas y testimonios de personas cercanas a su entorno, la producción muestra el recorrido personal y deportivo de uno de los ídolos más importantes del fútbol argentino actual.

Embed - Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo | Tráiler oficial | Netflix

Kara (Thriller)

Karasaami es un experimentado ladrón que sueña con abandonar el crimen para comenzar una vida tranquila junto a su esposa. Sin embargo, las deudas que afectan a su familia y las maniobras abusivas de un banco lo empujan nuevamente al delito. En ese camino deberá enfrentarse a un policía decidido a detenerlo a cualquier costo.

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