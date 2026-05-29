Prime Video desafía el éxito de “Las damas primero” con un clásico de la comedia romántica

Mientras “ Las damas primero ” se mantiene entre lo más visto de Netflix gracias a su humor incómodo y provocador , otra película vuelve a captar la atención de los fanáticos de las comedias románticas en streaming. Se trata de “ Lo que ellas quieren ”, el clásico protagonizado por Mel Gibson que encontró una nueva vida en Prime Video y que, más de dos décadas después de su estreno, continúa generando risas.

Estrenada en el año 2000 , la cinta sorprendió en su momento por su mirada irónica sobre las relaciones entre hombres y mujeres .

La película es un clásico de los 2000 y se encuentra en Prime Video.

Tras recibir una descarga eléctrica, Nick descubre que puede escuchar los pensamientos de las mujeres . Lo que al principio parece un don imposible pronto se convierte en una herramienta que intenta aprovechar para avanzar profesionalmente dentro de la empresa donde trabaja. Sin embargo, mientras conoce lo que realmente sienten y piensan las mujeres que lo rodean, también comienza un inesperado proceso de transformación personal .

La película se apoyó en gran parte en la actuación de Gibson, quien dejó de lado los papeles ligados a la acción para explorar una faceta más sensible y humorística, dando como resultado uno de los éxitos románticos más recordados de comienzos de los 2000.

Qué dijo la crítica especializada

Con el paso de los años, “Lo que ellas quieren” logró mantenerse vigente gracias a su humor y la química entre Mel Gibson y Helen Hunt. La crítica destacó especialmente el carisma del elenco y la capacidad de la película para entretener sin perder ritmo.

Desde The Guardian, la definió como “ una película genial y razonablemente entretenida ”, ideal para disfrutar como una propuesta liviana y divertida. Por su parte, Entertainment Weekly resaltó “la chispa verbal ” de la historia y la “ química genuina y seductora ” entre sus protagonistas.

En la misma línea, Diario El Mundo destacó la banda sonora y el tono simpático de los personajes, mientras que Cinemanía la calificó como una “comedia con inteligencia, reflexión, sonrisas y carcajadas ”, además de elogiar la actuación de Gibson por reírse de sí mismo con naturalidad y eficacia.

Reparto protagónico

Mel Gibson: Nick Marshall

Nick Marshall Helen Hunt: Darcy Maguire

Darcy Maguire Marisa Tomei: Lola

Lola Mark Feuerstein: Morgan Farwell

Morgan Farwell Lauren Holly: Gigi, exesposa de Nick

Gigi, exesposa de Nick Ashley Johnson: Alex Marshall, hija de Nick

Alex Marshall, hija de Nick Judy Greer: Erin

Película - Mel Gibson - Prime Video Mel Gibson y Helen Hunt hacen el dúo protagónico. Foto: web

Más de Mel Gibson: sus series y películas

Películas:

1. Corazón valiente

En plena ocupación inglesa sobre Escocia, un guerrero rebelde lidera una lucha por la libertad tras sufrir una tragedia personal que cambia su vida para siempre. La película mezcla épicas batallas, romance y política en una historia marcada por la resistencia y el sacrificio.

2. Señales

Una familia que vive en una granja comienza a descubrir extrañas figuras en sus campos de maíz mientras una serie de fenómenos inexplicables sacuden al mundo entero. Entre el miedo, la fe y el misterio, la historia construye una tensión constante alrededor de una posible invasión extraterrestre.

3. Rescate

La vida de un exitoso empresario cambia drásticamente cuando su hijo es secuestrado. Mientras el FBI intenta resolver el caso, el padre toma una decisión inesperada que transforma el secuestro en un juego psicológico peligroso y mediático, donde cada movimiento puede cambiar el destino de la familia.

Series:

1. The Continental: Del universo de John Wick

Ambientada décadas antes de las películas de John Wick, la serie explora el origen del famoso hotel para asesinos y las reglas criminales que dominan ese universo. Entre traiciones, violencia y luchas de poder, la historia sigue el ascenso de personajes atrapados en una guerra secreta.

2. Complete Savages

La serie sigue a una familia compuesta por cinco hermanos adolescentes que deben adaptarse a una convivencia caótica luego de quedar bajo el cuidado de su tío. Situaciones absurdas, problemas escolares y conflictos familiares construyen una sitcom cargada de humor y momentos desopilantes.

Tráiler de "Lo que ellas quieren"