Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 29 de mayo

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 29 de mayo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Netflix actualiza su catálogo este 29 de mayo con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.
Si buscas una excusa para prender Netflix, el 29 de mayo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan dos series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.
Brasil 70: La saga del tricampeonato (Drama)
A lo largo de seis capítulos, la miniserie recorre la previa y el histórico paso de la selección de Brasil por el Mundial de México 1970. En medio de un contexto político y militar complejo, y con las tensiones internas del plantel, el equipo intentará demostrar dentro de la cancha por qué se convirtió en una de las selecciones más recordadas de todos los tiempos.
Rafa (Documental)
Considerado uno de los mejores tenistas de la historia, Rafael Nadal abre las puertas de su vida personal y profesional en una docuserie íntima y emotiva. Desde sus primeros pasos en el tenis a los tres años hasta su consolidación como leyenda del deporte, la producción muestra el desgaste físico y emocional que marcó su carrera.