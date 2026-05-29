Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 29 de mayo Foto: web

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Por Luis Calizaya







Si buscas una excusa para prender Netflix, el 29 de mayo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 29 de mayo en Netflix Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan dos series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

Las series que se estrenan el 29 de mayo Brasil 70: La saga del tricampeonato (Drama)

A lo largo de seis capítulos, la miniserie recorre la previa y el histórico paso de la selección de Brasil por el Mundial de México 1970. En medio de un contexto político y militar complejo, y con las tensiones internas del plantel, el equipo intentará demostrar dentro de la cancha por qué se convirtió en una de las selecciones más recordadas de todos los tiempos.

Embed - Brasil 70: La saga del tricampeonato | Tráiler oficial | Netflix Rafa (Documental) Considerado uno de los mejores tenistas de la historia, Rafael Nadal abre las puertas de su vida personal y profesional en una docuserie íntima y emotiva. Desde sus primeros pasos en el tenis a los tres años hasta su consolidación como leyenda del deporte, la producción muestra el desgaste físico y emocional que marcó su carrera.

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