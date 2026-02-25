El triste motivo que obligó a una participante de Gran Hermano abandonar la casa

Por Analía Martín







La casa de Gran Hermano atraviesa sus horas más difíciles tras conocerse el fallecimiento del padre de Daniela De Lucía. La noticia obligó a la producción a activar el protocolo de urgencia para informar a la jugadora, quien decidió retirarse del certamen de forma inmediata y definitiva para acompañar a los suyos.

El clima de alegría que reinaba en el programa se transformó en absoluto silencio cuando Santiago del Moro comunicó la situación. El resto de los jugadores quedó impactado al ver la salida repentina de su compañera, quien era uno de los perfiles más fuertes de esta edición.

Daniela De Lucía, Gran Hermano Daniela De Lucía, la participante que abandonó la casa de Gran Hermano La triste noticia que recibió Daniela De Lucía La noticia se conoció este miércoles por la tarde, mientras la participante cumplía con su rutina diaria dentro del encierro. Sus familiares confirmaron el deceso y, siguiendo el protocolo del programa, se le brindó contención psicológica inmediata para comunicarle la triste situación de forma privada en el confesionario.

El padre de la coach y comunicadora venía atravesando una grave enfermedad, situación que ya era conocida por el entorno de la participante. Sin embargo, el desenlace final obligó a la jugadora a tomar la decisión de abandonar el juego definitivamente para acompañar a sus seres queridos en este momento de duelo.

El comunicado oficial de la producción de Gran Hermano A través de las redes sociales oficiales del programa, se compartió un sentido mensaje de apoyo para la joven. "Este triste suceso enluta a toda la familia de Gran Hermano", expresaron desde la producción, confirmando que la jugadora ya se encuentra fuera del sistema de cámaras y bajo resguardo familiar. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar) El comunicado además explica que “esta noche, en la gala, contaremos más detalles”, por lo que habrá que esperar a la emisión del día de hoy para conocer el ánimo general de la casa.