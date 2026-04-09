9 de abril de 2026
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Gran Hermano

Gran Hermano no tuvo piedad: el castigo histórico que desató tensión total en la casa

La producción de Gran Hermano tomó una decisión histórica y sancionó a todos los “hermanitos”. Enterate qué pasó en el reality.

Gran Hermano no tuvo piedad: el castigo histórico que desató tensión total en la casa

Gran Hermano no tuvo piedad: el castigo histórico que desató tensión total en la casa

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, la producción tomó una decisión histórica y sancionó a todos los “hermanitos”.

Sanción inédita en Gran Hermano: el castigo que afecta a todos

Según se pudo ver en la transmisión, los participantes incumplieron una de las normas más importantes de Gran Hermano: la prohibición de hablar sobre los gritos que llegan desde el exterior, una regla clave para evitar influencias externas en el juego.

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La consigna es clara: cada vez que alguien escucha un grito fuera de la casa, todos deben ingresar de inmediato y cerrar la puerta sin hacer comentarios. Sin embargo, pese a haber sido sancionados anteriormente por lo mismo, volvieron a romper la regla, lo que derivó en una medida histórica que afecta a todos.

Embed - Sin compra semanal, los jugadores cuentan cada alimento - Gran Hermano 2026

El Big anunció la sanción y confirmó que consistirá en la anulación de la prueba semanal, lo que implica la pérdida total del presupuesto destinado a la compra de alimentos y productos básicos. Esto obliga a los jugadores a administrar los recursos disponibles hasta la próxima instancia de abastecimiento.

La decisión generó una fuerte tensión entre los “hermanitos”, que se mostraron preocupados por cómo afrontar la convivencia bajo estas nuevas condiciones. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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