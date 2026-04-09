Bomba en Gran Hermano: ya se sabe quién se va de intercambio a otro reality

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro le anunció a un participante que viajará de intercambio a otro reality.

Gran Hermano 2026: quién es el elegido para ir a La Casa de los Famosos Todo comenzó cuando Santiago del Moro estaba conversando con los participantes de la casa más famosa de Argentina. Sin dar más vueltas, les comunicó que uno de ellos fue elegido para ir de intercambio al reality La Casa de los Famosos.

“La jugadora que va a viajar por elección de ellos, para las necesidades que tiene la casa de ellos, es una jugadora que hoy está en placa. Por ende, va a bajar de placa, pero cuando regrese en unos días va a ir a placa directamente. Es decir, que zafa de placa esta semana, pero cuando regrese va directamente a placa. Esa jugadora es Sol (haciendo referencia a Solange Abraham)”, dijo.

Embed - Sol Abraham es la jugadora de Gran Hermano Generación Dorada que irá a La Casa de los Famosos Luego, agregó: “Sol fue elegida para viajar a La Casa de los Famosos, programa que se emite en Estados Unidos y gran parte del mundo con muchísimo éxito. Un programa que ya tiene muchísimas temporadas, que causa furor. Se hace desde México para la televisión de Estados Unidos y gran parte del mundo”.

Luego advirtió: “Obviamente, vas a mantener el aislamiento, vas a ir con alguien que te va a llevar protegida de todo el mundo exterior. Ya vamos a mostrar para el mundo afuera cómo vas a ir vos y en qué circunstancias vas a ir”. Finalmente, concluyó: “Van a ser seis o siete días, y ese mismo día que vos llegues allá, va a entrar alguien acá. Y falta muy poquito, es ahora. Domingo, lunes a más tardar”. La participante no dudó en mostrar su felicidad por la noticia. Solange Abraham, Gran Hermano Solange Abraham irá de intercambio al reality "La Casa de los Famosos" Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.