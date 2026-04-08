El anuncio bomba de Santiago del Moro que podría cambiarlo todo en Gran Hermano

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada con un anuncio inesperado. La medida que se implementará promete modificar el juego de manera sorpresiva y generar un fuerte impacto. En esta nota, te contamos de qué se trata.

¿Qué dice el anuncio que hizo Santiago del Moro sobre Gran Hermano? Desde su perfil de Instagram, Santiago del Moro sorprendió con una novedad que nadie esperaba y que involucra a la competencia a nivel internacional: “Próximamente, Gran Hermano 2026 realizará un intercambio de concursantes con La casa de los Famosos, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo”.

Minutos después, amplió los detalles del anuncio y explicó cómo funcionará esta dinámica inédita: “Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de La Casa de los Famosos hará lo propio en nuestro programa”.

Sin título (1) El anuncio que hizo Santiago del Moro en redes sociales Este cruce entre Gran Hermano Generación Dorada y La Casa de los Famosos marcará un hito: será la primera vez que el formato argentino concrete un intercambio con la televisión de Estados Unidos y, además, el regreso de esta modalidad tras 14 años.

Si bien la propuesta suena novedosa, no es la primera vez que el reality apuesta por este tipo de experiencias internacionales. En ediciones anteriores ya se realizaron intercambios con distintas versiones del programa en el mundo: En Gran Hermano 3 , Eduardo Carrera (quien hoy forma parte de Gran Hermano Generación Dorada= viajó a España para integrarse a la cuarta edición local, mientras que Inmaculada González llegó a la Argentina.

, Eduardo Carrera (quien hoy forma parte de Gran Hermano Generación Dorada= viajó a España para integrarse a la cuarta edición local, mientras que Inmaculada González llegó a la Argentina. En Gran Hermano 4 (2007), Pablo Espósito se trasladó por seis días a la casa de Big Brother Brasil 7. En paralelo, Íris Stefanelli, una estudiante de enfermería de 27 años en ese momento, arribó al país como parte del intercambio.

(2007), Pablo Espósito se trasladó por seis días a la casa de Big Brother Brasil 7. En paralelo, Íris Stefanelli, una estudiante de enfermería de 27 años en ese momento, arribó al país como parte del intercambio. Durante Gran Hermano 5 , el belga Eneko Van Horenbeke, proveniente de GH 9 España, ingresó a la casa argentina, mientras que Soledad Melli, subcampeona de esa edición, viajó a Europa por una semana.

, el belga Eneko Van Horenbeke, proveniente de GH 9 España, ingresó a la casa argentina, mientras que Soledad Melli, subcampeona de esa edición, viajó a Europa por una semana. Por su parte, en Gran Hermano 7, Victoria Irouleguy participó durante siete días en Gran Hermano 4 Israel, mientras que la israelí Sophie Karwacki fue la encargada de instalarse temporalmente en la casa argentina. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.