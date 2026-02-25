Guerra total entre Cazzu y Rauw Alejandro: el polémico motivo detrás del cruce que sacude al trap

El conflicto estalló de manera inesperada cuando la jefa del trap, Cazzu, decidió romper el silencio tras sentirse agraviada por las letras de sus colegas internacionales. La artista argentina no toleró que se utilizara su historia personal en una nueva canción para generar impacto mediático, marcando así un límite claro sobre su vida privada y profesional.

Todo comenzó con el lanzamiento de un nuevo tema por parte de Rauw Alejandro y Jhayco. En una de las estrofas, los artistas incluyeron una mención directa a Christian Nodal, expareja de la argentina y padre de su hija, Inti. “Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal", indica la canción en un momento”. Esta provocación no pasó desapercibida para la jujeña, quien consideró que el uso de su drama familiar para "rankear" en las listas de éxitos era un golpe bajo.

La mención a la manera en que Nodal resolvió su relación con Cazzu, después de engañarla con una amiga en común, como si fuera algo “loable”, fue interpretada por Cazzu como una falta de respeto hacia su intimidad y el bienestar de su familia. La cantante utilizó sus historias de Instagram para realizar un descargo que se volvió viral en cuestión de minutos.

“La legendaria camaradería entre varones”, fue la idea central del descargo de la artista norteña. “He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina “voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen”, argumentó Cazzu. “Yo por mi parte me los imagino en un estudio de Miami que cuesta de 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan “¡PALO! ¡PALO!” y me viene una carcajada”, continuó la jujeña.

El principal motivo de hacer de la separación y el inmediato casamiento de Nodal un acto reivindicativo, es que para Cazzu, se estaban festejando un abandono. “Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado”, dijo en alusión a la nula paternidad de Nodal con la hija que tuvieron juntos.

La respuesta de Rauw Alejandro y Jhayco

Tras el estallido por la canción "Rosita", Rauw Alejandro intentó defenderse con un tuit asegurando que el “chisme vende más que el arte”. Sin embargo, Cazzu tildó su postura de hipócrita, señalando que él mismo fue quien incluyó la provocación sobre Christian Nodal. Para la artista argentina, esta respuesta resultó ser una maniobra evasiva que contradice sus propias acciones.

Por su parte, Jhayco se mantuvo firme en su posición sin intentar siquiera de fingir una inocencia. Cazzu destacó que, a diferencia de Rauw, su colega al menos acepta su rol a pesar de la naturaleza ofensiva de sus rimas. En tanto, el silencio de Tainy y otros colaboradores fue calificado por la jujeña como una forma de camaradería masculina para evadir responsabilidades.

El apoyo masivo a Cazzu en redes

Lejos de quedarse sola en este reclamo, la "Jefa" recibió un respaldo contundente por parte de las figuras más importantes de la música nacional. El apoyo de sus colegas no tardó en llegar, validando su postura frente a los ataques mediáticos disfrazados de canción.

Artistas de la talla de Lali Espósito, Bizarrap y Nicki Nicole se plegaron a su mensaje de manera pública. Tras dejar de seguir masivamente a los traperos, la comunidad artística del momento compartió la postura de Cazzu con comentarios y posteos compartidos. Por su parte Cazzu cerró el tema diciendo que "el arte que hacemos es nuestra postura ante la vida", y agregó: "Ya conocen la mía".