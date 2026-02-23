23 de febrero de 2026
¿Romance real?: los rumores que vinculan a Juliana Awada con el Rey Felipe

Tras separarse de Mauricio Macri, vinculan a Juliana Awada con el Rey Felipe. El supuesto romance internacional genera un fuerte impacto en España y el país.

 Por Analía Martín

Los rumores de romance que vinculan a la empresaria Juliana Awada con el Rey Felipe VI de España ocupan tanto a los portales nacionales como internacionales. Esta supuesta relación sentimental cobró fuerza apenas semanas después de que se oficializó la ruptura de Awada con el exmandatario Mauricio Macri, tras quince años de relación y una hija en común.

El origen del supuesto romance

La información fue difundida inicialmente en el programa Intrusos, donde el periodista Rodrigo Lussich detalló que los rumores circulan con fuerza en los niveles más altos de la política y la economía internacional. Según trascendió, el vínculo entre la ex primera dama y el monarca español no sería reciente, sino que habría comenzado a estrecharse tras confirmarse la separación de Juliana en enero de 2026.

En paralelo, la prensa española sostiene desde hace tiempo que el matrimonio entre Felipe VI y la Reina Letizia atraviesa una crisis terminal, manteniendo las formas protocolares únicamente por cuestiones institucionales. Este contexto de "separación sin papeles" en la Casa Real habría facilitado el acercamiento con la empresaria argentina, a quien fuentes diplomáticas señalan como la figura clave en el presente sentimental del Rey.

Duelo de estilos y encuentros protocolares

La relación de admiración mutua entre Awada y la corona española tiene antecedentes públicos, especialmente recordados por la visita de Estado de los Reyes a Argentina en 2019. En aquel entonces, Juliana y Letizia protagonizaron lo que la prensa denominó un "duelo de estilos", imágenes que hoy son analizadas bajo una nueva luz por los especialistas de asuntos del corazón, quienes ven en aquellos encuentros el germen de una sintonía especial.

Juliana Awada, mauricio Macri, Rey Felipe y Letizia
Juliana Awada, junto a Mauricio Macri, cuando recibieron a los reyes de España

Mientras Juliana Awada mantiene un perfil bajo refugiada en la Patagonia argentina, el impacto de una posible confirmación sería total para la monarquía europea. Por el momento, ni el Palacio de la Zarzuela ni la empresaria han emitido comunicados oficiales, pero el "círculo rojo" insiste en que el anuncio de un divorcio real en España podría ser el paso previo para blanquear esta relación transatlántica.

