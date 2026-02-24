La famosa actrizAndrea del Boca batió todas las marcas en Gran Hermano antes de cumplir sus primeras 24 horas de encierro.
El "récord" de Andrea del Boca en Gran Hermano
La participación de la reconocida actriz Andrea del Boca en esta edición de Gran Hermano arrancó dramática. No habían pasado ni siquiera veinticuatro horas desde que cruzó la puerta de la casa cuando el llanto se apoderó de ella por completo frente a todos sus nuevos compañeros. La emoción desbordó a la participante al recordar una figura fundamental en su vida personal.
Mientras algunos participantes todavía están tratando de aprenderse los nombres de los otros o buscando dónde guardaron el cepillo de dientes, Andrea del Boca se quebró frente a las cámaras mientras conversaba con sus compañeras de habitación. La presión del aislamiento y la carga emocional de este nuevo desafío laboral parecen haberle pasado factura mucho antes de lo esperado por la producción del programa.
La participante confesó que el motivo de su llanto fue un sueño muy real que tuvo durante su primera noche de estadía. Según relató entre sollozos, sintió la presencia de su padre, el recordado Nicolás del Boca, como si estuviera acompañándola físicamente dentro de las paredes de la casa.
“Lo escuchaba, lo escuchaba, me decía: ‘Silencio, vamos a grabar. Silencio, acción’. Yo sé, papá, que vos estás acá. Y que vos hiciste para que yo estuviese acá. Es como que en ese ojo está tu mirada. Te extraño, Nico. Extraño tus abrazos, pero sé que estás feliz. Anoche soñé como que estabas acá y estaba la abuela, y estaba la nona, y estaba el lobo, y estaba la abuela, y estaba Mati, y estaba la tía Nelly, y estaba el tío Berto, todos mirando como diciendo: ‘Vamos a sentarnos desde acá y vamos a ver una buena obra’”, expresó la artista con la voz entrecortada en el reality de Telefe.
Los participantes, hasta el momento, de Gran Hermano, generación dorada.