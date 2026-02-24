24 de febrero de 2026
El "récord" de Andrea del Boca en Gran Hermano

La famosa actriz Andrea del Boca batió todas las marcas en Gran Hermano antes de cumplir sus primeras 24 horas de encierro.

La participación de la reconocida actriz Andrea del Boca en esta edición de Gran Hermano arrancó dramática. No habían pasado ni siquiera veinticuatro horas desde que cruzó la puerta de la casa cuando el llanto se apoderó de ella por completo frente a todos sus nuevos compañeros. La emoción desbordó a la participante al recordar una figura fundamental en su vida personal.

Mientras algunos participantes todavía están tratando de aprenderse los nombres de los otros o buscando dónde guardaron el cepillo de dientes, Andrea del Boca se quebró frente a las cámaras mientras conversaba con sus compañeras de habitación. La presión del aislamiento y la carga emocional de este nuevo desafío laboral parecen haberle pasado factura mucho antes de lo esperado por la producción del programa.

El sueño que conmovió a Andrea del Boca

La participante confesó que el motivo de su llanto fue un sueño muy real que tuvo durante su primera noche de estadía. Según relató entre sollozos, sintió la presencia de su padre, el recordado Nicolás del Boca, como si estuviera acompañándola físicamente dentro de las paredes de la casa.

“Lo escuchaba, lo escuchaba, me decía: ‘Silencio, vamos a grabar. Silencio, acción’. Yo sé, papá, que vos estás acá. Y que vos hiciste para que yo estuviese acá. Es como que en ese ojo está tu mirada. Te extraño, Nico. Extraño tus abrazos, pero sé que estás feliz. Anoche soñé como que estabas acá y estaba la abuela, y estaba la nona, y estaba el lobo, y estaba la abuela, y estaba Mati, y estaba la tía Nelly, y estaba el tío Berto, todos mirando como diciendo: ‘Vamos a sentarnos desde acá y vamos a ver una buena obra’”, expresó la artista con la voz entrecortada en el reality de Telefe.

Los participantes, hasta el momento, de Gran Hermano, generación dorada.

Esta edición de la casa más famosa del país reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Además de la conocida actriz argentina, Andrea del Boca, entraron otras figuras del espectáculo e influencers.

  • Emanuel Di Gioia: Ex GH 2011 (41 años); vuelve con un juego más maduro y menos impulsivo.
  • Lolo Poggio: Hermana de Julieta Poggio; bailarina y creadora digital con sello propio.
  • Carmiña Masi: Periodista y conductora; frontal, verborrágica y amante de la confrontación.
  • Tomy Riguera: Futbolista profesional e influencer; mezcla disciplina deportiva con redes.
  • “Pincoya” Jennifer Galvarini: Veterana de GH Chile; carismática, polémica y con experiencia.
  • Brian Sarmiento: Exfutbolista rosarino; frontal, sin filtros y conocedor del show mediático.
  • Danielik Galazan: Influencer del norte argentino; busca validar su éxito virtual en la realidad.
  • Manuel Ibero Durigon: Estudiante de Derecho y ex de Zoe Bogach; perfil estratega y prolijo.
  • Catalina “Titi” Tcherkaski: Estudiante e influencer; no esquiva el roce para ganar visibilidad.
  • Yisela Pintos: Uruguaya; utiliza el humor y la risa como principal herramienta de convivencia.
  • Juani “Car” Caruso: Actor y músico; acostumbrado a los medios, busca mostrar su lado real.
  • Daniela De Lucía: Coach y comunicadora; perfil profesional experto en debates y liderazgo.
  • “Nik” Nicolás Sícaro: YouTuber masivo; estilo provocador y vertiginoso llevado al encierro.
  • Divina Gloria: Actriz y cantante icónica; personalidad intensa, expresiva y sin moldes.
  • Gabriel Lucero: Creador de virales; mirada irónica y observadora, enfocada en los detalles.
  • Jenny Mavinga: Madre y migrante; aporta una historia de resiliencia y madurez personal.
  • Eduardo Carrera: Veterano de ediciones internacionales; representa la esencia pura del formato.

Desde las 22:30, Santiago del Moro conduce el reality más visto del país, en la temporada aniversario número 25.

