Festival Viña del Mar: el dúo argentino que conquistó Cosquín y ahora va por el "Monstruo"

Campedrinos busca ganar en el Festival Viña del Mar. Sergio Prada y Agustín Fantili representan al país en la competencia folclórica en Chile.

 Por Analía Martín

El dúo argentino Campedrinos atraviesa un presente inmejorable tras haber obtenido recientemente el Premio Consagración en el Festival de Cosquín 2026, lo que les permitió llegar con un impulso arrollador al Festival Viña del Mar. Con millones de reproducciones en plataformas, son actualmente la cara visible de la renovación del género en la región.

La Zamba: el pasaporte de Campedrinos a Chile

La elección de "La Zamba" para participar en la categoría folclórica no es casual. Se trata de una pieza que combina la métrica tradicional con una sonoridad moderna, diseñada para cautivar al exigente público de Chile, conocido mundialmente como "El Monstruo". Esta canción sintetiza el camino que Sergio y Agustín vienen recorriendo desde sus inicios.

La competencia se desarrolla en el Anfiteatro Quinta Vergara, un escenario que históricamente ha sido esquivo pero consagratorio para los artistas argentinos. Campedrinos llega con la chapa de ser el grupo más escuchado en Spotify dentro de su rubro, lo que les otorga una visibilidad previa fundamental para la música nacional.

Fechas clave y cómo apoyar al dúo argentino

El cronograma del evento, que se extiende del 22 al 27 de febrero de 2026, tiene a los argentinos como protagonistas en la jornada del martes 24, entre la 01 y las 02 AM. El jurado y el público evaluarán su desempeño, compitiendo palmo a palmo con representantes de toda Latinoamérica por el máximo galardón.

Para quienes quieran seguir la transmisión, Disney+ emite todas las noches música en vivo para la región. Además, los seguidores pueden participar de la votación virtual a través de la web oficial de Mega (mega.cl), apoyando al dúo durante el tiempo que dure su presentación en el escenario chileno.

El gran comienzo del Festival de Viña del Mar 2026

La noche del domingo 22 de febrero fue la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026, una jornada marcada por el regreso de grandes figuras y la consagración de nuevos talentos. Bajo la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, el show comenzó con una puesta en escena que incluyó a los artistas chilenos Cami, Princesa Alba y Nico Ruiz, además de una coreografía liderada por la propia Karen Doggenweiler.

  • La estrella cubana, Gloria Estefan, abrió la noche con sus clásicos, logrando conquistar al "Monstruo" y llevándose tanto la Gaviota de Plata como la de Oro.
  • En el bloque de humor, el comediante Stefan Kramer regresó a la Quinta Vergara con una rutina que generó opiniones divididas, pero que mantuvo la atención del público.
  • Matteo Bocelli: El cantante italiano fue el encargado de cerrar la jornada con un show romántico que encantó a la audiencia. Interpretó temas como "Bésame mucho" y se llevó la Gaviota de Oro tras su exitoso paso en solitario.

El festival continúa hoy, lunes 23 de febrero, con las presentaciones de Pet Shop Boys, el humor de Rodrigo Villegas y el ritmo de Bomba Estéreo. Puedes seguir la transmisión oficial en vivo a través de Disney+ o por las pantallas de Mega.

