La muerte de Willie Colón sacude al mundo: adiós al "Malo del Bronx"

El ambiente de la música internacional recibió con profundo dolor la noticia sobre la muerte de Willie Colón en un centro médico de Manhattan. El emblemático trombonista y productor neoyorquino tenía 75 años y padecía complicaciones de salud persistentes. Su partida marca el final de una era dorada para el género de la salsa neoyorquina actual.

El artista nació en el Bronx y se convirtió en una figura central de la Fania All-Stars desde muy joven. Su estilo agresivo con el trombón y su capacidad para narrar la vida del barrio lo transformaron en un ícono global. Junto a Héctor Lavoe, formó una de las duplas más influyentes de la historia latina.

Siempre estuvo en la primera línea a la hora de defender a su familia ante cualquier amenaza del barrio. De hecho, en repetidas entrevistas, dijo que quien le hiciera algo a su gente, tarde o temprano se las cobraba. Ahí nació su apodo, “El Malo”.

Fue un innovador que mezcló los ritmos caribeños con el jazz y el rock de una manera nunca antes vista . Su visión artística permitió que la salsa llegara a los escenarios más prestigiosos de todo el mundo.

Una trayectoria de música y lucha

Colón no solo destacó como instrumentista, sino también como un productor visionario que entendió las problemáticas sociales de su tiempo. Discos como "Cosa Nuestra" o "Siembra" se convirtieron en himnos de resistencia para la comunidad hispana en Estados Unidos. Su legado trasciende las partituras y se instala en la identidad de millones de personas.

En sus últimos años, el músico enfrentó graves secuelas tras un accidente automovilístico que sufrió en el año 2021. A pesar de las dificultades físicas, siempre mantuvo contacto con sus seguidores a través de las redes sociales y diversos proyectos. Su fallecimiento ocurrió rodeado de sus seres queridos en un hospital de la ciudad de Nueva York.

El impacto de su muerte en el género

La comunidad artística y sus fanáticos expresaron su tristeza inmediata al conocerse los detalles de su partida física. El trombonista fue un puente cultural entre Puerto Rico y los barrios neoyorquinos donde nació el sonido que hoy conocemos. Su influencia seguirá presente en cada orquesta que busque ese sonido crudo y potente que él perfeccionó.