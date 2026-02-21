21 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Luto en la cultura latina

La muerte de Willie Colón sacude al mundo: adiós al "Malo del Bronx"

El universo de la música está de luto tras confirmarse la muerte de Willie Colón a los 75 años. La leyenda de la salsa falleció en un hospital neoyorquino.

La muerte de Willie Colón sacude al mundo: adiós al Malo del Bronx

La muerte de Willie Colón sacude al mundo: adiós al "Malo del Bronx"

 Por Analía Martín

El ambiente de la música internacional recibió con profundo dolor la noticia sobre la muerte de Willie Colón en un centro médico de Manhattan. El emblemático trombonista y productor neoyorquino tenía 75 años y padecía complicaciones de salud persistentes. Su partida marca el final de una era dorada para el género de la salsa neoyorquina actual.

El artista nació en el Bronx y se convirtió en una figura central de la Fania All-Stars desde muy joven. Su estilo agresivo con el trombón y su capacidad para narrar la vida del barrio lo transformaron en un ícono global. Junto a Héctor Lavoe, formó una de las duplas más influyentes de la historia latina.

Lee además
La UNCUYO despide a María Victoria Gómez de Erice, su primera mujer rectora
Triste noticia

Dolor: La UNCuyo despide a María Victoria Gómez de Erice, su primera mujer rectora
Rivero llevaba 21 años de servicio en el Servicio Penitenciario
Amplia trayectoria laboral

Dolor y conmoción por la muerte del jefe de la Alcaidía de Tunuyán tras la fuga de dos presos
Embed

Siempre estuvo en la primera línea a la hora de defender a su familia ante cualquier amenaza del barrio. De hecho, en repetidas entrevistas, dijo que quien le hiciera algo a su gente, tarde o temprano se las cobraba. Ahí nació su apodo, “El Malo”.

Fue un innovador que mezcló los ritmos caribeños con el jazz y el rock de una manera nunca antes vista. Su visión artística permitió que la salsa llegara a los escenarios más prestigiosos de todo el mundo.

Una trayectoria de música y lucha

Colón no solo destacó como instrumentista, sino también como un productor visionario que entendió las problemáticas sociales de su tiempo. Discos como "Cosa Nuestra" o "Siembra" se convirtieron en himnos de resistencia para la comunidad hispana en Estados Unidos. Su legado trasciende las partituras y se instala en la identidad de millones de personas.

_Willie Colón (1)
La muerte del Willie Colón entristece al mundo de la salsa

La muerte del Willie Colón entristece al mundo de la salsa

En sus últimos años, el músico enfrentó graves secuelas tras un accidente automovilístico que sufrió en el año 2021. A pesar de las dificultades físicas, siempre mantuvo contacto con sus seguidores a través de las redes sociales y diversos proyectos. Su fallecimiento ocurrió rodeado de sus seres queridos en un hospital de la ciudad de Nueva York.

El impacto de su muerte en el género

La comunidad artística y sus fanáticos expresaron su tristeza inmediata al conocerse los detalles de su partida física. El trombonista fue un puente cultural entre Puerto Rico y los barrios neoyorquinos donde nació el sonido que hoy conocemos. Su influencia seguirá presente en cada orquesta que busque ese sonido crudo y potente que él perfeccionó.

Temas
Seguí leyendo

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Pánico y tensión en una ruta de Chile: explotó un camión con gas y dejó tres muertos

Tragedia en Penitentes: hallaron sin vida a un hombre que trabajaba en un pozo de agua

Trágica muerte de una mujer en una casa de Maipú

Confirmaron la muerte de Sofía Devries: encontraron el cuerpo de la buceadora desaparecida en Chubut

Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y amante del tango argentino

Godoy Cruz: hirió a su hermana, amenazó a policías y murió tras ser baleado por efectivos

Murió el actor James Van Der Beek, protagonista de Dawson's Creek, a los 48 años

LO QUE SE LEE AHORA
La UNCUYO despide a María Victoria Gómez de Erice, su primera mujer rectora
Triste noticia

Dolor: La UNCuyo despide a María Victoria Gómez de Erice, su primera mujer rectora

Las Más Leídas

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos hundió el verano.
Balance

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos "hundió" el verano

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Banco Nación sorprende con un beneficio imperdible para renovar tecnología
Te puede servir

Banco Nación sorprende con un beneficio imperdible para renovar tecnología

Continúa la alerta por tormentas y granizo, el pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza
el clima

Continúa la alerta por tormentas y granizo, el pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

Gritos, enojo y tensión total: nuevo escándalo en MasterChef Celebrity video
Se pudrió todo

Gritos, enojo y tensión total: nuevo escándalo en MasterChef Celebrity