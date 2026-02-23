23 de febrero de 2026
Sitio Andino
Después de 20 años

Robbie Williams en Argentina: fechas y venta de entradas para su show

Robbie Williams vuelve a la Argentina tras 20 años de sus shows en River. El ícono de la música se presentará en el Movistar Arena con su gira Britpop.

Robbie Williams en Argentina: fechas y venta de entradas para su show

Robbie Williams en Argentina: fechas y venta de entradas para su show

 Por Analía Martín

El astro británico Robbie Williams finalmente confirmó su regreso a los escenarios locales tras dos décadas de espera desde sus memorables presentaciones en el Estadio Monumental. El show está programado para el próximo 1 de octubre en el Movistar Arena, donde el referente de la música presentará oficialmente su decimotercer álbum de estudio titulado precisamente Britpop.

Robbie Williams.png
Robbie Williams, entre excesos y reflexiones:

Robbie Williams, entre excesos y reflexiones: "Estoy hecho polvo por lo que me hice en los '90"

Un repaso por los éxitos de Robbie Williams y la preventa de entradas

La llegada de Robbie Williams a Buenos Aires se da en un marco de consagración absoluta, después de romper el récord de mayor cantidad de álbumes número uno para cualquier artista en el Reino Unido. Los fanáticos locales podrán adquirir sus tickets en dos etapas: una preventa exclusiva para clientes American Express Platinum el martes 24 de febrero a las 12 horas, y la venta general el jueves 26 a la misma hora.

El repertorio de la gira no solo se centrará en sus nuevas canciones como "Rocket" o "Spies", sino que también incluirá los clásicos inoxidables que marcaron a varias generaciones. Se espera que hits mundiales como "Angels", "Feel" y "Rock DJ" formen parte de un setlist diseñado para reafirmar por qué el artista sigue siendo considerado el "Rey del Entretenimiento" a nivel global.

El contexto de una gira latinoamericana ambiciosa

Esta visita forma parte de un extenso tour por la región que incluirá presentaciones en Colombia, Perú y Chile, consolidando el vínculo del cantante con el público sudamericano. Cabe recordar que su última visita programada en 2018 para el Personal Fest debió ser cancelada por un fuerte temporal, lo que aumenta la expectativa de quienes no pudieron verlo en aquel entonces.

A sus 52 años, Williams atraviesa una etapa de honestidad brutal y energía renovada, reflejada tanto en su reciente documental como en la película biográfica "Better Man". Con más de 90 millones de discos vendidos en su carrera, el ex Take That promete una noche histórica en Villa Crespo para saldar la deuda con sus seguidores argentinos que lo esperan desde el año 2006.

