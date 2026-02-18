Amalia Granata y sus confesiones: de la noche con Robbie Williams a la polémica con su hija

La actual diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, volvió a estar en el centro de la escena mediática tras una serie de declaraciones que generaron un fuerte debate en redes sociales. La funcionaria se refirió tanto a su pasado en el espectáculo como a la crianza de su hija, Uma Fabbiani.

En una entrevista reciente para el programa “Desencriptados”, la legisladora reveló que obligó a su hija a comenzar con tratamientos de depilación definitiva apenas cumplió los 15 años. "A mi hija la hago depilarse con láser desde los 15; la primera vez la llevé de los pelos", confesó Granata, generando críticas por el nivel de exigencia estética hacia la adolescente.

Más allá de las polémicas familiares, Granata también repasó cómo fue el encuentro que cambió su vida para siempre. En 2004, tras conocer al cantante británico Robbie Williams en un hotel de Buenos Aires, su carrera dio un salto meteórico que supo capitalizar económicamente.

Amalia relató que el músico la vio en un programa de televisión y pidió conocerla. Lo que comenzó como una noche fortuita le permitió luego facturar grandes sumas de dinero, incluyendo una recordada producción para Playboy con la que logró comprarse su primer departamento.

Su consolidación en la política santafesina

Con el paso de los años, la mediática logró despegarse de los escándalos para construir una carrera política sólida en su provincia natal. Su desempeño como diputada se ha caracterizado por una defensa férrea de los valores de la familia y posturas firmes contra el aborto.

Amalia Granata en Desencriptados 2 Amalia Granata en el programa Desencriptados

Desde su banca en la Legislatura de Santa Fe, Amalia Granata mantiene un perfil alto y combativo. Sin embargo no sería tan aplicada a la hora de cumplir con sus obligaciones, ya que el 1 de febrero la diputada no asistió a la Asamblea que encabezó el gobernador Maximiliano Pullaro. Hecho que, por su carácter de protocolar y en la antesala del inicio del período legislativo 2026 en Santa Fe, encendió las alarmas de su propio partido.

Según trascendió en el ámbito político, la ausencia estaría vinculada a diferencias políticas con el Ejecutivo provincial. Sin embargo, no se difundió un comunicado oficial detallando los motivos específicos.