18 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Polémica en los medios

Amalia Granata y sus confesiones: de la noche con Robbie Williams a la polémica con su hija

Amalia Granata recordó su historia con Robbie Williams y generó debate por las exigencias estéticas a su hija. Estas fueron sus polémicas declaraciones.

Amalia Granata y sus confesiones: de la noche con Robbie Williams a la polémica con su hija

Amalia Granata y sus confesiones: de la noche con Robbie Williams a la polémica con su hija

Por Sitio Andino MuchoShow

La actual diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, volvió a estar en el centro de la escena mediática tras una serie de declaraciones que generaron un fuerte debate en redes sociales. La funcionaria se refirió tanto a su pasado en el espectáculo como a la crianza de su hija, Uma Fabbiani.

En una entrevista reciente para el programa “Desencriptados”, la legisladora reveló que obligó a su hija a comenzar con tratamientos de depilación definitiva apenas cumplió los 15 años. "A mi hija la hago depilarse con láser desde los 15; la primera vez la llevé de los pelos", confesó Granata, generando críticas por el nivel de exigencia estética hacia la adolescente.

Lee además
Valentina Cervantes llegó a la Argentina: ¿vuelve a MasterChef Celebrity 2025?
Expectativa

Valentina Cervantes llegó a la Argentina: ¿vuelve a MasterChef Celebrity 2025?
Balcón y delantales grises: así fue la última gala de MasterChef Celebrity video
TV

Balcón y delantales grises: así fue la última gala de MasterChef Celebrity
Embed

El mito de Robbie Williams y el salto a la fama

Más allá de las polémicas familiares, Granata también repasó cómo fue el encuentro que cambió su vida para siempre. En 2004, tras conocer al cantante británico Robbie Williams en un hotel de Buenos Aires, su carrera dio un salto meteórico que supo capitalizar económicamente.

Amalia relató que el músico la vio en un programa de televisión y pidió conocerla. Lo que comenzó como una noche fortuita le permitió luego facturar grandes sumas de dinero, incluyendo una recordada producción para Playboy con la que logró comprarse su primer departamento.

Su consolidación en la política santafesina

Con el paso de los años, la mediática logró despegarse de los escándalos para construir una carrera política sólida en su provincia natal. Su desempeño como diputada se ha caracterizado por una defensa férrea de los valores de la familia y posturas firmes contra el aborto.

Amalia Granata en Desencriptados 2
Amalia Granata en el programa Desencriptados

Amalia Granata en el programa Desencriptados

Desde su banca en la Legislatura de Santa Fe, Amalia Granata mantiene un perfil alto y combativo. Sin embargo no sería tan aplicada a la hora de cumplir con sus obligaciones, ya que el 1 de febrero la diputada no asistió a la Asamblea que encabezó el gobernador Maximiliano Pullaro. Hecho que, por su carácter de protocolar y en la antesala del inicio del período legislativo 2026 en Santa Fe, encendió las alarmas de su propio partido.

Según trascendió en el ámbito político, la ausencia estaría vinculada a diferencias políticas con el Ejecutivo provincial. Sin embargo, no se difundió un comunicado oficial detallando los motivos específicos.

Temas
Seguí leyendo

Beto Casella rompió el silencio: la drástica decisión del conductor tras su escandaloso cruce con Yanina Latorre

El cine argentino de luto: murió Juan Carlos Desanzo, director de Eva Perón y El Polaquito

Video: muy cerca de Bad Bunny, Wanda Nara fue una de las protagonistas en "la casita"

Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y amante del tango argentino

Bad Bunny hizo historia en su paso por River: artistas argentinos brillaron junto a él ante miles de personas

Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con lujosos regalos por el Día de los Enamorados: cuánto gastó

Boy Olmi y Carola Reyna: de enamorarse en un set de TV a pasear por motorhome en Mendoza

Cuándo se emite la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity

LO QUE SE LEE AHORA
Balcón y delantales grises: así fue la última gala de MasterChef Celebrity video
TV

Balcón y delantales grises: así fue la última gala de MasterChef Celebrity

Las Más Leídas

La obra vial que benefica a San Martín, Junín y Rivadavia avanza rápidamente.
Vialidad

La Doble Vía del Este avanza "por encima de lo planificado" y proyectan la conexión con la Ruta 7

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones

La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT 
reclamo

Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?

El robo ocurrió en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz. 
la policía atrapó al ladrón

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Cómo funcionará el transporte público en Mendoza durante la jornada de paro de la CGT.
Para tener en cuenta

A horas del paro de la CGT: qué ocurrirá con el transporte en Mendoza