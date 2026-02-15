15 de febrero de 2026
Este domingo se vivirá el último show

Bad Bunny hizo historia en su paso por River: artistas argentinos brillaron junto a él ante miles de personas

Bad Bunny realizó homenajes futbolísticos y se reencontró con figuras del trap local. Dos noches repletas de invitados y momentos que quedaron en la memoria de los fans.

Ante más de 80.000 personas por noche, el artista puertorriqueño ofreció dos shows cargados de invitados sorpresa

Por Sitio Andino MuchoShow

En sus esperadas presentaciones en el estadio Monumental, Bad Bunny convirtió a River en el epicentro de una verdadera fiesta. Ante más de 80.000 personas por noche, el artista puertorriqueño ofreció dos shows cargados de invitados sorpresa, guiños emotivos y momentos que rápidamente se volvieron virales. Este domingo, será la última presentación en Buenos Aires.

Primera noche del show de Bad Bunny: Tini y María Becerra brillaron en la "Casita"

En su debut en el estadio, el cantante no estuvo solo. Tini Stoessel, María Becerra, Bizarrap, La Joaqui, entre otros, se sumaron al espectáculo desde la ya emblemática "Casita", el segundo escenario del recital pensado para generar un clima más íntimo con el público.

La Triple T y la intérprete de "Corazón Vacío" bailaron junto a Bad Bunny al ritmo de “Tití Me Preguntó”, desatando la euforia del estadio. Aunque se mantuvieron en la parte trasera de la estructura, lejos de los flashes principales, su presencia no pasó desapercibida.

Durante ese segmento, el artista lució una camiseta de la Selección Argentina con el número 19, en homenaje a los inicios de Lionel Messi en el equipo nacional. El gesto emocionó a los fans y sumó un componente especial a una noche colmada de sorpresas.

bad bunny, argentina
El artista lució una camiseta de la Selección Argentina con el número 19, en homenaje a los inicios de Lionel Messi

Además, María Becerra celebró su cumpleaños ese mismo viernes y subió a la "Casita" con el mismo look urbano que había elegido para su festejo: gorra fucsia de los Yankees, crop top de rombos rosados y jeans holgados con detalles gráficos.

maría becerra, bad bunny
María Becerra celebró su cumpleaños ese mismo viernes y subió a la

Segunda noche: más invitados y un furor imparable

Si la primera fecha fue impactante, la expectativa para la segunda presentación era aún mayor. Y Bad Bunny no defraudó.

Tal como en su debut, el puertorriqueño abrió el show con "Callaíta", provocando que todo el estadio cantara a coro desde el primer minuto. Con una seguidilla de hits que mantuvo la energía en lo más alto, uno de los momentos más atrapantes volvió a ser el paso por la "Casita".

bad bunny, cazzu, argentina
Cazzu estuvo presente en la segunda noche de Bad Bunny en Argentina

Allí se vivieron nuevas sorpresas. Cazzu, Duki, Khea y Mora dijeron presente y revolucionaron a los fanáticos con sus canciones, generando una explosión de gritos y aplausos.

Pero no fueron los únicos invitados que llamaron la atención. La transmisión en pantalla captó también a La Mosca y Callejero Fino entre los presentes. En cuestión de minutos, el video del intérprete de "Muchachos" se volvió tendencia en redes sociales, especialmente cuando apareció junto a Benito mientras sonaba "Velda", causando sorpresa entre los usuarios.

Con dos noches consecutivas de estadio lleno, invitados estelares y momentos virales, Bad Bunny reafirmó su conexión con el público argentino y dejó en claro que su paso por River ya forma parte de la historia grande de los shows internacionales en el país.

