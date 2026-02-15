Boy Olmi y Carola Reyna: de enamorarse en un set de TV a pasear por motorhome en Mendoza

En una emotiva charla, Boy Olmi y Carola Reyna repasaron los inicios de su relación y el flechazo que surgió en una ficción televisiva. La pareja , una de las más queridas del espectáculo, mostró cómo el amor y la aventura siguen marcando su vida juntos durante el programa del Día de San Valentín en “ La noche de Mirtha ".

Según contaron, su relación se fue construyendo de manera gradual. “ Nos fuimos conociendo de a poquito en la vida hasta que de golpe un día nos encontramos durmiendo en la misma cama ”, recordaron entre risas. La actriz reveló qué la enamoró de Olmi: “Era inclasificable, no lo podía encasillar. Me parecía una aventura descubrir todas sus facetas” , aseguró.

El vínculo se fue gestando a través de varios encuentros fortuitos, desde la puerta del teatro Astral hasta coincidencias en televisión. Sin embargo, el flechazo definitivo ocurrió durante las grabaciones de la novela “Apasionada” , donde interpretaron una pareja y la ficción se convirtió en realidad. Aunque comenzaron a convivir sin casarse, formalizaron su unión en 1994 .

Carola Reyna y Boy Olmi recordaron su amor durante su participación en "La noche de Mirtha".

Con el paso del tiempo, descubrieron intereses en común más allá de la actuación. Ambos comparten la pasión por la naturaleza , el cuidado del ambiente , los animales y la alimentación saludable . También disfrutan de viajar en familia junto a sus hijos de relaciones anteriores, Rafael y Carlos.

El inolvidable paseo por la provincia de Mendoza

Uno de los momentos más especiales de los últimos años fue su viaje en motorhome por Mendoza, un sueño que tenían pendiente. Recorrieron el Valle del Atuel y otros paisajes de la provincia, una experiencia que definieron como transformadora. “Viajar con la casita a cuestas fue un sueño de toda la vida. Fue un viaje lleno de aventuras y de gente increíble”, contó Reyna en redes sociales.

Para la actriz, el recorrido significó una experiencia de libertad única y una invitación a cumplir deseos sin postergarlos. “Vayamos en busca de lo importante, de lo que nos haga felices”, expresó.

Hoy, Boy Olmi y Carola Reyna siguen siendo una de las parejas más queridas y sólidas del espectáculo argentino, demostrando que el amor, la complicidad y los sueños compartidos pueden mantenerse vivos a lo largo del tiempo.