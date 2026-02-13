La incómoda pregunta de Ian Lucas a Wanda Nara que la dejó contra las cuerdas

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Ian Lucas sorprendió a Wanda Nara con una pregunta inesperada que la dejó visiblemente incómoda.

Ian Lucas sorprendió a Wanda Nara con una pregunta incómoda El momento comenzó cuando los famosos estaban terminando de cocinar durante la noche de beneficios de este jueves 12 de febrero en MasterChef Celebrity. Mientras recorría las estaciones, Wanda Nara se acercó a Ian Lucas para preguntarle cómo avanzaba con el emplatado, pero el participante aprovechó el intercambio para lanzar una consulta inesperada que generó incomodidad.

“¿Vos cómo estás? ¿Del amor cómo seguís?”, le preguntó Ian, a lo que la conductora respondió con firmeza: “Pero es un programa de cocina, de comidas que se realizan en 60 minutos”.

Embed - "¿Del amor cómo seguís?": la filosa pregunta de Ian que descolocó a Wanda - Masterchef Celebrity Lejos de retroceder, Ian replicó: “Sí, hacete ahora, cuando te conviene”. Entonces Wanda le devolvió la pregunta y el influencer cerró el cruce con tranquilidad: “Yo bien, tranquilo”.

A pesar del momento tenso, la situación no pasó a mayores y quedó como un intercambio distendido dentro del clima relajado de la gala. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.