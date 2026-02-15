Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con lujosos regalos por el Día de los Enamorados: cuánto gastó

El futbolista agasajó a Eugenia con imponentes arreglos florales, peluches y exclusivas cajas de chocolates

La China Suárez y Mauro Icardi apostaron a una celebración inolvidable por el Día de los Enamorados , marcada por gestos románticos, obsequios exclusivos y declaraciones públicas de amor. En esta fecha especial, el delantero del Galatasaray sorprendió a la actriz con una serie de detalles cuidadosamente elegidos .

A través de sus redes sociales, la actriz compartió imágenes de los regalos y acompañó el posteo con un mensaje cargado de sentimiento: " Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín ".

El futbolista agasajó a Eugenia con imponentes arreglos florales, peluches y exclusivas cajas de chocolates , entre las que se destacó un ramo gigante de rosas rojas .

Sin embargo, el obsequio que más llamó la atención fue una cartera mini modelo Capucines de Louis Vuitton , en color verde esmeralda.

china suárez, mauro icardi El obsequio que más llamó la atención fue una cartera mini modelo Capucines de Louis Vuitton Foto: Instagram @sangrejaponesa

La pieza, confeccionada en piel y adornada con el clásico monograma LV en el frente, incluía además un detalle personalizado: una cadena con las iniciales "E" (Eugenia) y "M" (Mauro) unidas por un corazón. Según la firma francesa, el modelo es personalizable y su valor ronda los 6.500 euros.

Predicciones de boda y familia

Como si fuera poco, la vidente Kiara Ríos portó su pronóstico y alimentó aún más las expectativas: aseguró que habrá boda en la segunda mitad del año y que la pareja también se convertirá en padres.

Todo esto ocurre en medio del conflicto legal que Icardi mantiene con Wanda Nara, con quien todavía no firmó el divorcio.

Mientras tanto, la actriz continúa en el centro de la escena por el estreno de En el Barro, la nueva producción de Netflix, consolidando su presente profesional en paralelo a un momento sentimental que no deja de generar titulares.