Día de San Valentín: origen y significado del 14 de febrero

Cada 14 de febrero, se conmemora el Día de San Valentín o Día de los Enamorados. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Este 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, también llamado Día de los Enamorados, una fecha dedicada al amor que impulsa regalos y salidas gastronómicas. Sin embargo, su origen es antiguo y se vincula con el martirio en Roma.

San Valentín.jpg
La historia sobre el origen de esta celebración no es del todo precisa y sigue siendo motivo de debate. El Día de San Valentín tiene raíces en la Roma antigua, donde se realizaba la festividad pagana de Lupercalia, dedicada a Lupercus, dios de la fertilidad, que se celebraba cada 15 de febrero.

Durante esos rituales, los jóvenes solteros extraían de una urna nombres de mujeres solteras, formando parejas que, según la tradición, se mantenían durante el año siguiente como símbolo de fertilidad y unión.

Con la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, la Iglesia Católica intentó reemplazar estas celebraciones paganas por festividades cristianas, y así la figura de San Valentín quedó asociada al 14 de febrero.

Sin embargo, los detalles sobre quién fue realmente San Valentín y por qué se lo vinculó con el amor romántico no están del todo claros. Una de las versiones más difundidas sostiene que fue un sacerdote cristiano que desafió al emperador Claudio II, quien había prohibido los matrimonios entre jóvenes soldados, y continuó casando parejas en secreto.

Esa desobediencia le valió el arresto y su posterior ejecución el 14 de febrero. Otra leyenda afirma que, durante su encarcelamiento, San Valentín envió una carta firmada como “tu Valentín” a la hija de su carcelero, gesto que habría consolidado su vínculo con el amor y el intercambio de mensajes románticos en esta fecha.

dia de san valentin, enamorados, amor, pareja, novios, corazón.jpg
La popularidad de San Valentín

Con el paso de los siglos, la festividad de San Valentín se transformó en una celebración global dedicada al amor romántico, la amistad y las distintas formas de afecto.

El Día de los Enamorados comenzó a popularizarse a partir de 1840, cuando Esther A. Howland impulsó en Norteamérica la venta de las primeras postales masivas de San Valentín, conocidas como valentines, decoradas con corazones y la figura de Cupido.

En la actualidad, San Valentín se celebra en gran parte del mundo mediante el intercambio de tarjetas, regalos y gestos románticos, tanto entre parejas como entre amigos, consolidándose como una fecha emblemática del calendario afectivo.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 14 de febrero, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

