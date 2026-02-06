Godoy Cruz une amor y helado para apoyar a comercios locales

El Municipio de Godoy Cruz , junto a comerciantes del departamento, impulsa una propuesta especial para celebrar el amor y la amistad de una manera distinta: con helados artesanales y beneficios exclusivos . Así, bajo la consigna “Viva el Amor con un helado” , se invita a mendocinos y turistas a recorrer heladerías locales y disfrutar de una promoción imperdible.

Cabe destacar que, esta iniciativa se desarrollará durante la noche del viernes 13, de 20 a 00. Será como antesala del día de los enamorados, que se celebra cada 14 de febrero.

rastrillaje Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

Durante esa franja horaria, los comercios adheridos ofrecerán un 2×1 en la compra de ¼ kilo de helado . Por lo que, se podrá degustar una amplia variedad de sabores artesanales.

Por lo tanto, la promoción tendrá las siguientes condiciones:

Válida únicamente el viernes 13 de febrero.

Pago en efectivo o por transferencia.

Una promoción por persona.

Impulso al comercio de Godoy Cruz

Desde el Municipio se continúa apostando a acciones que fortalezcan a los comercios y dinamicen el sector productivo local. En ese sentido, esta propuesta se enmarca en una política de promoción que busca consolidar a Godoy Cruz como capital gastronómica de Mendoza, generando experiencias que combinan identidad, consumo y disfrute.

Heladerías adheridas

En esta ocasión, los locales que se suman a la iniciativa y ofrecerán el 2×1 en ¼ kilo de helado son:

La Parrala – Calle Colón 83, frente a la Plaza Departamental de Godoy Cruz.

Saboretto – Calle Cervantes 1905, Godoy Cruz.

Día de San Valentín: un clásico que une

El día de los enamorados, también conocido como Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, es una fecha asociada a gestos románticos, encuentros y regalos. En esta oportunidad, Godoy Cruz propone celebrarlo con uno de los postres más representativos de la gastronomía argentina: el helado.

Así, la iniciativa busca generar ese momento de encuentro y disfrute compartido, donde los sabores se convierten en protagonistas y el helado vuelve a ser sinónimo de unión entre parejas, familias y amigos.