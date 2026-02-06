6 de febrero de 2026
Día de San Valentín

Godoy Cruz une amor y helado para apoyar a comercios locales

La iniciativa busca consolidar a Godoy Cruz como capital gastronómica, invitando a vecinos y turistas a recorrer heladerías y aprovechar un 2×1. Los detalles.

Promociones por el Día de San Valentín en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz, junto a comerciantes del departamento, impulsa una propuesta especial para celebrar el amor y la amistad de una manera distinta: con helados artesanales y beneficios exclusivos. Así, bajo la consigna “Viva el Amor con un helado”, se invita a mendocinos y turistas a recorrer heladerías locales y disfrutar de una promoción imperdible.

Cabe destacar que, esta iniciativa se desarrollará durante la noche del viernes 13, de 20 a 00. Será como antesala del día de los enamorados, que se celebra cada 14 de febrero.

Promo especial por el Día de San Valentín

Durante esa franja horaria, los comercios adheridos ofrecerán un 2×1 en la compra de ¼ kilo de helado. Por lo que, se podrá degustar una amplia variedad de sabores artesanales.

Por lo tanto, la promoción tendrá las siguientes condiciones:

  • Válida únicamente el viernes 13 de febrero.
  • Pago en efectivo o por transferencia.
  • Una promoción por persona.

Impulso al comercio de Godoy Cruz

Desde el Municipio se continúa apostando a acciones que fortalezcan a los comercios y dinamicen el sector productivo local. En ese sentido, esta propuesta se enmarca en una política de promoción que busca consolidar a Godoy Cruz como capital gastronómica de Mendoza, generando experiencias que combinan identidad, consumo y disfrute.

Heladerías adheridas

En esta ocasión, los locales que se suman a la iniciativa y ofrecerán el 2×1 en ¼ kilo de helado son:

  • La Parrala – Calle Colón 83, frente a la Plaza Departamental de Godoy Cruz.
  • Saboretto – Calle Cervantes 1905, Godoy Cruz.

Día de San Valentín: un clásico que une

El día de los enamorados, también conocido como Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, es una fecha asociada a gestos románticos, encuentros y regalos. En esta oportunidad, Godoy Cruz propone celebrarlo con uno de los postres más representativos de la gastronomía argentina: el helado.

Así, la iniciativa busca generar ese momento de encuentro y disfrute compartido, donde los sabores se convierten en protagonistas y el helado vuelve a ser sinónimo de unión entre parejas, familias y amigos.

