Luciano Castro confirmó su internación voluntaria: "Quiero estar bien"

Tras su separación de Griselda Siciliani, el actor decidió internarse para “sanar” y alejarse del escándalo mediático.

Luciano Castro habló sobre su internación: qué le pasó.

El actor Luciano Castro rompió el silencio tras conocerse su internación voluntaria en un centro de sanación, en medio de la polémica por su separación de Griselda Siciliani y la filtración de presuntas infidelidades.

En las últimas horas, la conductora Moria Casán dio a conocer la palabra del propio actor, con autorización de él, y llevó tranquilidad sobre su estado de salud.

“Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien ’”, reveló la conductora en su programa, donde explicó que pudo mantener contacto con Castro en los momentos en que le permiten usar el celular.

Internación voluntaria y versiones sobre el diagnóstico

Tras la ruptura con Siciliani, Castro decidió alejarse del foco mediático y comenzar un tratamiento. Si bien en un primer momento trascendió que la internación estaría vinculada a un cuadro anímico, la información difundida por Agencia Noticias Argentinas señala que el diagnóstico que motivó la urgencia del tratamiento estaría relacionado con una presunta adicción al sexo.

Hasta el momento, el actor no brindó precisiones públicas sobre el aspecto clínico, aunque sí dejó en claro que la decisión fue personal. “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”, aseguró Casán.

Acompañado y enfocado en su familia

Según contó la conductora, Castro no atraviesa este proceso en soledad. El actor se encuentra acompañado por el actor y bailarín Julián Sierra, con quien comparte el retiro.

“Luciano está con otro actor y bailarín, Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Él me dijo que haga visible su voz”, relató Casán.

Además, trascendió que la internación estaría motivada también por su intención de recomponer aspectos personales tras la ruptura. “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”, agregó la conductora.

Un proceso para alejarse del escándalo

La separación de Siciliani estuvo rodeada de versiones sobre infidelidades y conflictos privados que rápidamente tomaron dimensión pública. En ese contexto, la decisión de internarse fue interpretada como un intento de bajar el perfil, priorizar la salud emocional y encarar un proceso de recuperación personal.

Por ahora, Castro permanece en el centro de sanación, enfocado en su tratamiento y alejado de la exposición mediática. Desde su entorno aseguran que el objetivo es claro: “estar bien” y retomar su vida personal y profesional con mayor estabilidad.

