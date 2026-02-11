11 de febrero de 2026
MasterChef Celebrity: cómo se repartieron el balcón y los delantales grises

El reality MasterChef Celebrity tuvo una gala intensa, con delantales grises, definiciones en el balcón y una noche llena de sorpresas. Mirá los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este martes 10 de febrero

Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este martes en una gala atravesada por la exigencia y la tensión. Los participantes dieron inicio a la “semana del terror”, con un primer desafío inusual: cocinar platos cuyo ingrediente principal fueron bichos.

La consigna, lejos de resultar sencilla, complicó a la mayoría de los famosos, que no lograron convencer al jurado con sus preparaciones. En una noche cargada de sorpresas y definiciones, solo dos participantes se destacaron y aseguraron su lugar en el balcón: Sofía “La Reini” Gonet y Agustín “Cachete” Sierra. Más tarde, Susana Roccasalvo también subió al balcón por decisión del jurado, mientras que el resto de los participantes quedó marcado con el delantal gris.

Embed - Semana del terror en Masterchef Celebrity: larvas, grillos y platos extremos

Famosos que subieron al balcón

  • Agustín "Cachete" Sierra
  • Sofía "La Reini" Gonet
  • Susana Roccasalvo

Participantes que quedaron con delantal gris

  • Marixa Balli
  • Claudio “Turco” Husaín
  • Leandro “Chino” Leunis

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

