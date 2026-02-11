MasterChef Celebrity: cómo se repartieron el balcón y los delantales grises

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.
Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este martes 10 de febrero
Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este martes en una gala atravesada por la exigencia y la tensión. Los participantes dieron inicio a la “semana del terror”, con un primer desafío inusual: cocinar platos cuyo ingrediente principal fueron bichos.
La consigna, lejos de resultar sencilla, complicó a la mayoría de los famosos, que no lograron convencer al jurado con sus preparaciones. En una noche cargada de sorpresas y definiciones, solo dos participantes se destacaron y aseguraron su lugar en el balcón: Sofía “La Reini” Gonet y Agustín “Cachete” Sierra. Más tarde, Susana Roccasalvo también subió al balcón por decisión del jurado, mientras que el resto de los participantes quedó marcado con el delantal gris.
Embed - Semana del terror en Masterchef Celebrity: larvas, grillos y platos extremos