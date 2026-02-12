¿Mauro Icardi fue infiel a la China Suárez? Qué dijo sobre el supuesto video con otra mujer

En las últimas horas, circuló en redes sociales un supuesto video que involucraría a Mauro Icardi en una presunta infidelidad a la China Suárez. Lejos de guardar silencio, el futbolista salió a aclarar la situación y dio su versión. En esta nota, todos los detalles.
Mauro Icardi aclaró los rumores de infidelidad con la China Suárez
El video que comenzó a circular en redes sociales volvió a colocar a Mauro Icardi en el centro de la polémica, luego de que fuera acusado de engañar a Eugenia “La China” Suárez durante una fiesta realizada en Turquía.
Lejos de esquivar el tema, el futbolista reaccionó con dureza en sus redes sociales y fue categórico: “Están cayendo en picado y ya no saben qué inventar?? Las barbaridades que hay que leer para que 4 gatos locos se la den de Periodistas. Qué decadencia!!!”
Embed
Más tarde, profundizó su descargo y apuntó nuevamente contra quienes difundieron la versión: “Lo que más risa me da es que los 4 gatos locos se creen también opinólogos de fútbol y de contratos y los tengo 24hrs hablando de mí cuando no saben ni que la pelota es redonda. Dan vergüenza. El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones”.
Finalmente, aprovechó para lanzar nuevas críticas a los periodistas y cerró su mensaje con una fuerte referencia a Wanda Nara: “Para terminar, no desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble y, en la mujer que AMO y quiero estar toda mi vida. Siiii, ella, la que les tiene patas para arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia”.