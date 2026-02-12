¿Mauro Icardi fue infiel a la China Suárez? Qué dijo sobre el supuesto video con otra mujer

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, circuló en redes sociales un supuesto video que involucraría a Mauro Icardi en una presunta infidelidad a la China Suárez. Lejos de guardar silencio, el futbolista salió a aclarar la situación y dio su versión. En esta nota, todos los detalles.

Mauro Icardi aclaró los rumores de infidelidad con la China Suárez El video que comenzó a circular en redes sociales volvió a colocar a Mauro Icardi en el centro de la polémica, luego de que fuera acusado de engañar a Eugenia “La China” Suárez durante una fiesta realizada en Turquía.

Lejos de esquivar el tema, el futbolista reaccionó con dureza en sus redes sociales y fue categórico: “Están cayendo en picado y ya no saben qué inventar?? Las barbaridades que hay que leer para que 4 gatos locos se la den de Periodistas. Qué decadencia!!!”

Embed Más tarde, profundizó su descargo y apuntó nuevamente contra quienes difundieron la versión: “Lo que más risa me da es que los 4 gatos locos se creen también opinólogos de fútbol y de contratos y los tengo 24hrs hablando de mí cuando no saben ni que la pelota es redonda. Dan vergüenza. El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones”.

Sin título (1) El comunicado de Mauro Icardi en redes sociales Finalmente, aprovechó para lanzar nuevas críticas a los periodistas y cerró su mensaje con una fuerte referencia a Wanda Nara: “Para terminar, no desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble y, en la mujer que AMO y quiero estar toda mi vida. Siiii, ella, la que les tiene patas para arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia”.