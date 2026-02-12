En una noche complicada de MasterChef Celebrity, se sumaron nuevos delantales grises

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, se definieron los participantes que obtuvieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.
Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este miércoles 11 de febrero
Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este miércoles en una gala atravesada por la máxima exigencia y la continuidad de la “semana del terror”. Esta vez, el desafío fue cocinar almeja panopea, una consigna que puso a prueba a los participantes.
La consigna resultó especialmente compleja y la mayoría de los famosos no logró convencer al jurado con sus platos. En una noche de definiciones, solo Maxi López e Ian Lucas se lucieron y aseguraron su pase directo al balcón. Más tarde, La Joaqui también subió por decisión del jurado, mientras que el resto quedó señalado con el delantal gris.
Embed - Los participantes de Masterchef Celebrity mataron almejas gigantes para evitar los delantales grises