En una noche complicada de MasterChef Celebrity, se sumaron nuevos delantales grises

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, se definieron los participantes que obtuvieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este miércoles 11 de febrero Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este miércoles en una gala atravesada por la máxima exigencia y la continuidad de la “semana del terror”. Esta vez, el desafío fue cocinar almeja panopea, una consigna que puso a prueba a los participantes.

La consigna resultó especialmente compleja y la mayoría de los famosos no logró convencer al jurado con sus platos. En una noche de definiciones, solo Maxi López e Ian Lucas se lucieron y aseguraron su pase directo al balcón. Más tarde, La Joaqui también subió por decisión del jurado, mientras que el resto quedó señalado con el delantal gris.

Maxi López

Ian Lucas

La Joaqui Participantes que quedaron con delantal gris Evangelina Anderson

Andy Chango

Emilia Attias