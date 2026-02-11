11 de febrero de 2026
No le gustó la devolución, se mostró frustrada y explotó contra el jurado de MasterChef Celebrity

En el reality MasterChef Celebrity, una dura devolución desató el enojo de una participante contra el jurado. Mirá qué pasó y los motivos del tenso momento.

No le gustó la devolución, se mostró frustrada y explotó contra el jurado de MasterChef Celebrity

No le gustó la devolución, se mostró frustrada y explotó contra el jurado de MasterChef Celebrity

 Por Juan Pablo Strappazzon

En la última gala de MasterChef Celebrity Argentina, una escena sorpresiva llamó la atención de los fanáticos: una participante explotó contra el jurado del reality tras una dura devolución. ¿Qué le sucedió? En esta nota te contamos qué pasó y los motivos detrás del episodio.

La devolución que hizo estallar a una participante frente al jurado de MasterChef Celebrity

Todo comenzó cuando Marixa Balli presentó su plato ante el exigente jurado de MasterChef Celebrity, en el marco de la “semana del terror”. La propuesta consistió en croquetas de grillos, hojas de remolacha fritas y un aderezo de mostaza de Dijon y miel.

Tras probar la preparación, el jurado se mostró disconforme con el resultado. “Como croquetas están durísimos, da más a una galletita, no termina de ser un plato agradable. Me falta una salsita, un café con leche, no entiendo bien”, expresó Germán Martitegui. Donato de Santis coincidió con su compañero y agregó: “Es muy buena la propuesta para introducir unos bichitos, pero no resultó tan bien”.

Embed - Marixa Balli explotó tras una dura devolución en Masterchef Celebrity

Luego de ese momento, la actriz regresó a su estación visiblemente afectada y no dudó en expresar su enojo y frustración ante sus compañeros: “Siento que desde hace un tiempo vengo teniendo malas devoluciones, entonces me sacaron las ganas de cocinar”. Más tarde, Marixa fue aún más contundente: “Me molesta porque acá no hay ningún chef, no quiero bancarme devoluciones feas. Te bajan el autoestima a -30, uno le pone mucho”.

Finalmente, la participante recibió el delantal gris y deberá enfrentar la gala de “última chance”. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

