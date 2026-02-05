5 de febrero de 2026
Nuevos delantales grises en MasterChef Celebrity: resultados de la última gala

El reality MasterChef Celebrity dejó nuevos delantales grises, famosos que subieron al balcón y una gala en la que pasó de todo. Mirá todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, se definieron los participantes que obtuvieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este miércoles 4 de febrero

Las hornallas de MasterChef Celebrity se encendieron nuevamente este miércoles en una gala marcada por la alta exigencia y la actuación. En esta ocasión, los participantes tuvieron que crear un “plato inseparable”, una propuesta culinaria basada en dos ingredientes pensados para funcionar juntos.

Para esta prueba, los participantes tuvieron que formar parejas, y fue Sofía Gonet, ganadora de la medalla dorada, quien tuvo la ventaja de elegir las duplas: ella cocinó junto a Emilia Attias; La Joaqui se unió a Susana Roccasalvo; y Maxi López hizo equipo con Miguel Ángel Rodríguez.

La dupla integrada por "La Reini" y Emilia Attias se destacó como la mejor de la jornada, lo que les permitió subir al balcón y asegurarse un lugar en “La noche de beneficios”. En tanto, tras la devolución del jurado de MasterChef Celebrity, Maxi López y Miguel Ángel Rodríguez también lograron salvarse y subir al balcón.

Distinta fue la suerte de La Joaqui y Susana Roccasalvo, quienes no convencieron con su preparación y obtuvieron el delantal gris, quedando así rumbo a “La noche de última chance”.

