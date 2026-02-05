Nuevos delantales grises en MasterChef Celebrity: resultados de la última gala

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, se definieron los participantes que obtuvieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este miércoles 4 de febrero Las hornallas de MasterChef Celebrity se encendieron nuevamente este miércoles en una gala marcada por la alta exigencia y la actuación. En esta ocasión, los participantes tuvieron que crear un “plato inseparable”, una propuesta culinaria basada en dos ingredientes pensados para funcionar juntos.

Para esta prueba, los participantes tuvieron que formar parejas, y fue Sofía Gonet, ganadora de la medalla dorada, quien tuvo la ventaja de elegir las duplas: ella cocinó junto a Emilia Attias; La Joaqui se unió a Susana Roccasalvo; y Maxi López hizo equipo con Miguel Ángel Rodríguez.

Sofía Gonet, Emilia Attias, MasterChef Celebrity Sofía Gonet y Emilia Attias fueron la mejor dupla de la noche en MasterChef Celebrity La dupla integrada por "La Reini" y Emilia Attias se destacó como la mejor de la jornada, lo que les permitió subir al balcón y asegurarse un lugar en “La noche de beneficios”. En tanto, tras la devolución del jurado de MasterChef Celebrity, Maxi López y Miguel Ángel Rodríguez también lograron salvarse y subir al balcón.

Distinta fue la suerte de La Joaqui y Susana Roccasalvo, quienes no convencieron con su preparación y obtuvieron el delantal gris, quedando así rumbo a “La noche de última chance”. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.