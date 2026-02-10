Qué le pasó a Evangelina Anderson y por qué no podía hablar en MasterChef Celebrity

Por Juan Pablo Strappazzon







En la última gala de MasterChef Celebrity Argentina, una escena inesperada llamó la atención de los fanáticos: Evangelina Anderson no podía hablar. ¿Qué le sucedió? En esta nota te contamos qué pasó, los motivos detrás del episodio y todos los detalles completos.

El motivo por el que Evangelina Anderson no habló en la gala de MasterChef Celebrity Todo comenzó durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity, mientras los participantes con delantal negro se encontraban cocinando. En ese contexto, Damián Betular le preguntó a Evangelina Anderson, ubicada en el balcón, quién creía que podía abandonar el reality. Para sorpresa de todos, la modelo respondió escribiendo en una pizarra.

La escena generó sorpresa entre los fanáticos y fue la propia Evangelina quien explicó el motivo de su silencio. “¡Buenas noches! No puedo hablar, me operaron las cuerdas vocales”, escribió, despejando así las dudas.

Sin título Evangelina Anderson se operó las cuerdas vocales Lejos de quedar al margen, Anderson tuvo una participación activa durante toda la emisión. A través de la pizarra, respondió preguntas picantes de Wanda Nara, interactuó con el jurado y aportó comentarios que mantuvieron su presencia intacta en el programa.

