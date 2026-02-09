9 de febrero de 2026
Boda real, identidad latina y mucho baile

Bad Bunny protagonizó el halftime show más visto del Super Bowl: así fue su presentación

El artista puertorriqueño cantó mayormente en español y rompió récords de audiencia. Lady Gaga y Ricky Martin sorprendieron como invitados.

Bad Bunny brilló en el Super Bowl con un homenaje a Puerto Rico y toda Latinoamérica.

Foto: Gentileza.
El Super Bowl 2026 tuvo un momento histórico con el halftime show de Bad Bunny, quien cantó mayormente en español y celebró la cultura latina ante millones de espectadores. Con invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, el artista puertorriqueño rompió récords de audiencia y dejó un mensaje político y social.

Un show con boda real y mensaje social: el Super Bowl de Bad Bunny

La noche del Super Bowl LX quedó marcada por una actuación que trascendió lo musical. Bad Bunny convirtió el halftime show en un manifiesto cultural, político y emocional en medio de un clima de tensión por las políticas migratorias en Estados Unidos. Su presentación rompió récords de audiencia y fue catalogada por varios medios como uno de los shows más impactantes de la historia del evento.

Desde el inicio, el artista puertorriqueño se dirigió al público con un mensaje directo: “Buenas tardes California, mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy en el Super Bowl es porque nunca dejaron de creer en mí”.

El setlist incluyó éxitos como “Titi me preguntó”, “Yo perreo sola”, “Monaco”, “Baile Inolvidable” y “Nuevayol”, en una puesta en escena que combinó ritmos urbanos, elementos teatrales y símbolos culturales.

Lady Gaga y Ricky Martin no se perdieron la fiesta

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Ricky Martin, quien interpretó “Lo que le pasó a Hawaii” en una escena cargada de referencias al imperialismo estadounidense y con banderas de Puerto Rico flameando en el estadio. La presencia del artista marcó un puente generacional y fue interpretada como un homenaje a quien abrió el camino del pop latino en el mercado estadounidense.

bad bunny lady gaga ricky martin
Bad Bunny junto a Ricky Martin y Lady Gaga, durante el Super Bowl 2026.

Minutos después, Lady Gaga sorprendió al público al subir al escenario con una versión latina de “Die With a Smile”, aportando una fusión de pop y ritmos caribeños que encendió al público del Levi’s Stadium. Su aparición fue uno de los momentos más virales de la noche y consolidó el tono multicultural del espectáculo.

La puesta también incluyó una escena inesperada: una boda latina en vivo. Según confirmaron fuentes de la organización del show a NBC News y ESPN, la ceremonia fue real y legal. La pareja había invitado al cantante a su boda meses atrás, y él decidió integrarlos al espectáculo como símbolo del mensaje central del show: “La única cosa más poderosa que el odio es el amor”.

El cierre fue otro gesto político y cultural. Con banderas de América Latina, fuegos artificiales y los colores de la bandera disidente de Puerto Rico, Bad Bunny cerró con “Debí tirar más fotos” y la frase “Seguimos aquí”, consolidando un mensaje de resistencia cultural y orgullo identitario.

Pedro Pascal, Young Miko y Karol G en "La Casita"

El show fue acompañado por una puesta inmersiva denominada “La Casita”, una recreación de una vivienda latina típica. Allí participaron celebridades como Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, Cardi B, Young Miko y la influencer Alix Earle, quienes vivieron el espectáculo desde el escenario, reforzando la visibilidad de la cultura latina en un evento global.

pedro pascal jessica alba young miko cardi b karol g
Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, Young Miko y Cardi B subieron al escenario a bailar al rimo de Bad Bunny.

La repercusión fue inmediata. Rolling Stone calificó la actuación como el segundo mejor halftime show de la historia, solo detrás del de Prince en 2007. Además, múltiples artistas latinos manifestaron su apoyo en redes sociales, destacando el impacto simbólico de cantar en español en uno de los escenarios más globales del entretenimiento.

Con una mezcla de música, política, identidad y espectáculo, Bad Bunny no solo rompió récords de audiencia, sino que también convirtió el Super Bowl 2026 en una plataforma de reivindicación cultural, consolidando su figura como uno de los artistas más influyentes de su generación.

pareja se casa en el half time show de bad bunny
Una pareja se casó durante el halftime show de Bad Bunny en el estado Levi's

