10 de febrero de 2026
Sitio Andino
Gran Hermano 2026: cuáles son los nuevos cambios que tendrá

Para la edición “Generación Dorada”, el reality Gran Hermano incorporará cambios significativos para celebrar sus 25 años de historia, según Santiago del Moro.

Foto: web
Sitio Andino MuchoShow

Gran Hermano Generación Dorada llegará con cambios profundos para celebrar los 25 años del reality. Habrá una casa renovada, nuevas reglas de juego, un casting más exigente y una fuerte apuesta al streaming, con contenidos exclusivos y reacciones en vivo que ampliarán la experiencia más allá de la televisión.

En una coferencia de prensa organizada por Telefé, Santiago del Moro presentó oficialmente el nuevo programa y adelantó las principales novedades del formato. El conductor confirmó que la intención es renovar la dinámica del juego y elevar el nivel de competencia desde el primer día.

Gran Hermano Generación Dorada: los cambios que tendrá la edición 2026

Las clásicas nominaciones espontánea y fulminante seguirán vigentes, pero no serán las únicas herramientas estratégicas. Se suma el sistema de nominación “3, 2, 1”, que permitirá enviar a placa a tres jugadores en una misma votación.

Además, se incorporará la “placa planta”, una modalidad que habilita al público a eliminar a quienes no consideran activos en el juego. La producción busca premiar la estrategia y el compromiso, más allá del perfil extrovertido de cada participante.

La casa también tendrá modificaciones visibles. La pileta será más grande, con estilo playa y una cascada, y se sumará una pileta climatizada en el sector donde antes estaba el gimnasio. Habrá un nuevo espacio de entrenamiento, una misteriosa puerta roja destinada a ingresos sorpresivos, una plaza en reemplazo del fogón y cambios que impactarán directamente en las habitaciones.

Para esta edición habrá tres vías de casting. La convocatoria fue abierta mediante redes sociales, invitaciones directas de la producción y audiciones presenciales. Actualmente hay 42 preseleccionados que ya atravesaron evaluaciones clínicas y psicológicas, de los cuales ingresarán entre 24 y 30 jugadores.

Del Moro aclaró que habrá pocos famosos y remarcó que todos deberán entrar a competir en serio. El foco estará puesto en el compromiso y la permanencia dentro del juego.

Streaming, reacciones en vivo y nuevos formatos

El reality también reforzará su presencia digital con stream react, la liga de streamers y un nuevo formato encabezado por el propio Del Moro. “La Cumbre” se emitirá luego de cada gala de eliminación y contará con entrevistas mano a mano al jugador recién salido de la casa.

También regresan espacios como GH React y La jugada, consolidando una cobertura multiplataforma que acompañará el reality las 24 horas.

Cuándo se estrena y dónde ver Gran Hermano 2026

Gran Hermano Generación Dorada se estrena el lunes 23 de febrero a las 22:15, por la pantalla de Telefe. La transmisión en vivo las 24 horas estará disponible a través de DirecTV DGO y Amazon Prime.

Fuente: Exitonia

