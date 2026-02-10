Gran Hermano 2026: cuáles son los nuevos cambios que tendrá

Gran Hermano Generación Dorada llegará con cambios profundos para celebrar los 25 años del reality . Habrá una casa renovada, nuevas reglas de juego, un casting más exigente y una fuerte apuesta al streaming , con contenidos exclusivos y reacciones en vivo que ampliarán la experiencia más allá de la televisión.

En una coferencia de prensa organizada por Telefé , Santiago del Moro presentó oficialmente el nuevo programa y adelantó las principales novedades del formato. El conductor confirmó que la intención es renovar la dinámica del juego y elevar el nivel de competencia desde el primer día.

Sorpresa Qué le pasó a Evangelina Anderson y por qué no podía hablar en MasterChef Celebrity

Las clásicas nominaciones espontánea y fulminante seguirán vigentes , pero no serán las únicas herramientas estratégicas. Se suma el sistema de nominación “3, 2, 1” , que permitirá enviar a placa a tres jugadores en una misma votación .

️ Agendá, lunes 23 de febrero se abren las puertas ️ ¿Estás listo para conocerlos? ⭐ #GranHermano Generación Dorada a partir del 23 de Febrero con la conducción de @SANTIAGODELMORO por Telefe y #StreamsTelefe pic.twitter.com/hrNpOekcf6

Además, se incorporará la “placa planta” , una modalidad que habilita al público a eliminar a quienes no consideran activos en el juego. La producción busca premiar la estrategia y el compromiso, más allá del perfil extrovertido de cada participante.

La casa también tendrá modificaciones visibles. La pileta será más grande, con estilo playa y una cascada, y se sumará una pileta climatizada en el sector donde antes estaba el gimnasio. Habrá un nuevo espacio de entrenamiento, una misteriosa puerta roja destinada a ingresos sorpresivos, una plaza en reemplazo del fogón y cambios que impactarán directamente en las habitaciones.

Para esta edición habrá tres vías de casting. La convocatoria fue abierta mediante redes sociales, invitaciones directas de la producción y audiciones presenciales. Actualmente hay 42 preseleccionados que ya atravesaron evaluaciones clínicas y psicológicas, de los cuales ingresarán entre 24 y 30 jugadores.

Del Moro aclaró que habrá pocos famosos y remarcó que todos deberán entrar a competir en serio. El foco estará puesto en el compromiso y la permanencia dentro del juego.

Streaming, reacciones en vivo y nuevos formatos

El reality también reforzará su presencia digital con stream react, la liga de streamers y un nuevo formato encabezado por el propio Del Moro. “La Cumbre” se emitirá luego de cada gala de eliminación y contará con entrevistas mano a mano al jugador recién salido de la casa.

También regresan espacios como GH React y La jugada, consolidando una cobertura multiplataforma que acompañará el reality las 24 horas.

Cuándo se estrena y dónde ver Gran Hermano 2026

Gran Hermano Generación Dorada se estrena el lunes 23 de febrero a las 22:15, por la pantalla de Telefe. La transmisión en vivo las 24 horas estará disponible a través de DirecTV DGO y Amazon Prime.

Fuente: Exitonia