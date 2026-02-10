10 de febrero de 2026
Nació el hijo de Ricardo Darín y Úrsula Corberó: los detalles

El Chino Darín y Úrsula Corberó fueron padres por primera vez. El bebé nació en España y tanto la madre como el recién nacido están en buen estado.

El Chino Darín y Úrsula Corberó se convirtieron en padres.

El actor argentino y la reconocida actriz española Úrsula Corberó habían anunciado meses atrás que estaban esperando a su primer hijo en común, un acontecimiento seguido con entusiasmo por seguidores de sus carreras y de sus proyectos artísticos.

El nacimiento del bebé se produjo en un hospital de España, donde reside la pareja, y fue recibido con emoción por familiares y allegados. Medios españoles confirmaron que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud, mientras que Darín atravesó los días previos al parto acompañando a Corberó y compartiendo la expectativa con amigos del ambiente artístico.

El anuncio desató una oleada de reacciones en redes sociales y en el mundo del espectáculo internacional, con cientos de mensajes de felicitación para la pareja y expresiones de cariño hacia la nueva familia. Celebridades, colegas y seguidores destacaron la noticia tanto por la trascendencia de las trayectorias de Darín y Corberó como por la unión de dos generaciones del cine y la televisión.

Ricardo Darín, uno de los actores más consagrados del cine argentino, con una carrera marcada por títulos emblemáticos como El secreto de sus ojos, Nueve reinas y Carancho, se ha consolidado como referente del cine latinoamericano durante décadas. Por su parte, Úrsula Corberó alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Tokio en la exitosa serie La Casa de Papel, además de destacarse en producciones tanto en España como en proyectos globales de ficción y cine.

En los próximos días se espera que la pareja comparta detalles sobre el nacimiento y el nombre del bebé, así como imágenes oficiales del momento, generando aún más expectativa entre sus seguidores. Hasta entonces, el mundo del espectáculo celebra el inicio de esta nueva etapa para una de las parejas más seguidas del momento.

