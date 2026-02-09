Qué pasó entre la China Suárez y Juariu: un cruce con acusaciones, insultos y polémica

Un nuevo cruce sacudió el mundo de la farándula argentina en las últimas horas, cuando China Suárez acusó públicamente a Juariu de hostigamiento y bullying . El conflicto estalló tras una serie de historias de Instagram vinculadas al cumpleaños de su hija menor y al escándalo judicial con Mauro Icardi y Wanda Nara .

La escena se desplegó primero en Instagram , donde la panelista de “Cortá por Lozano”, Victoria Braier ( Juariu ), publicó una cadena de historias con información sobre el cumpleaños de la hija menor de la actriz . En ese contexto, la influencer apuntó a un detalle puntual: una prenda que, según afirmó, habría sido un regalo de Mauro Icardi a su hija con Wanda Nara, Isabella .

“Parece ser que la malla que tiene puesta Magnolia es un regalo de Icardi a Isi. Ella habría visto todo por Tik Tok y se puso mal ” , publicó la panelista tucumana. En sus historias, Juariu aseguró contar con información “confirmada por fuentes cercanas” y lo que sigue es el relato de una serie de episodios vinculados a la disputa familiar, incluyendo supuestas decisiones judiciales y reacciones de las hijas del futbolista.

“Icardi le mandó carta documento a Wanda para que vayan sus hijas al cumple. El juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían (porque) él no estaba ahí”, continuó. Luego, Juariu indicó que, presuntamente, el futbolista habría querido convencer a las pequeñas de asistir porque “si van, Eugenia les da regalos”.

2 Los posteos de la panelista de Juariu contra la China Suárez. Foto: captura Instagram.

Tras la negativa de las menores, Icardi “fue con una orden judicial de 24 horas y no se la dieron”, completó. La panelista cuestionó la insistencia de los adultos sobre las pequeñas, y cuestionó si se trataba de “un castigo” que Magnolia vistiera la prensa de Isabella.

Con una acusación de hostigamiento, la China le respondió a Juariu

La respuesta de la China Suárez no tardó en llegar. Desde su cuenta de Instagram, la actriz publicó un mensaje directo y contundente, en el que apuntó con nombre y apellido contra la panelista. “Victoria Braier, alias ‘Juariu’. De hostigar y fomentar el bullying no se vuelve”, escribió, visiblemente indignada, y agregó una frase insultante que encendió aún más la polémica: “Hay que ser muy mie***”.

3 Juariu respondió a la China Suárez tras ser acusada de fomentar el bullying. Foto: captura Instagram.

Lejos de dar marcha atrás, Juariu respondió con otra historia en la que intentó despegarse de la acusación. “Solo di información”, sostuvo, y aclaró que sus posteos no se referían a los menores sino al contexto judicial del conflicto entre los adultos. Además, redobló la apuesta al señalar que quienes exponen la situación son los propios protagonistas y su entorno.

En medio de la batalla mediática y judicial entre Icardi y Nara, la disputa entre Suárez y Juariu suma un nuevo episodio a una historia que no deja de generar controversia y debate público.