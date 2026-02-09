Qué pasó entre la China Suárez y Juariu: un cruce con acusaciones, insultos y polémica

Un nuevo cruce sacudió el mundo de la farándula argentina en las últimas horas, cuando China Suárez acusó públicamente a Juariu de hostigamiento y bullying. El conflicto estalló tras una serie de historias de Instagram vinculadas al cumpleaños de su hija menor y al escándalo judicial con Mauro Icardi y Wanda Nara.
Polémica en redes: Juariu y la China Suárez protagonizaron un fuerte enfrentamiento
La escena se desplegó primero en Instagram, donde la panelista de “Cortá por Lozano”, Victoria Braier (Juariu), publicó una cadena de historias con información sobre el cumpleaños de la hija menor de la actriz. En ese contexto, la influencer apuntó a un detalle puntual: una prenda que, según afirmó, habría sido un regalo de Mauro Icardi a su hija con Wanda Nara, Isabella.
“Parece ser que la malla que tiene puesta Magnolia es un regalo de Icardi a Isi. Ella habría visto todo por Tik Tok y se puso mal”, publicó la panelista tucumana. En sus historias, Juariu aseguró contar con información “confirmada por fuentes cercanas” y lo que sigue es el relato de una serie de episodios vinculados a la disputa familiar, incluyendo supuestas decisiones judiciales y reacciones de las hijas del futbolista.
“Icardi le mandó carta documento a Wanda para que vayan sus hijas al cumple. El juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían (porque) él no estaba ahí”, continuó. Luego, Juariu indicó que, presuntamente, el futbolista habría querido convencer a las pequeñas de asistir porque “si van, Eugenia les da regalos”.
Tras la negativa de las menores, Icardi “fue con una orden judicial de 24 horas y no se la dieron”, completó. La panelista cuestionó la insistencia de los adultos sobre las pequeñas, y cuestionó si se trataba de “un castigo” que Magnolia vistiera la prensa de Isabella.
Con una acusación de hostigamiento, la China le respondió a Juariu
La respuesta de la China Suárez no tardó en llegar. Desde su cuenta de Instagram, la actriz publicó un mensaje directo y contundente, en el que apuntó con nombre y apellido contra la panelista. “Victoria Braier, alias ‘Juariu’. De hostigar y fomentar el bullying no se vuelve”, escribió, visiblemente indignada, y agregó una frase insultante que encendió aún más la polémica: “Hay que ser muy mie***”.
Lejos de dar marcha atrás, Juariu respondió con otra historia en la que intentó despegarse de la acusación. “Solo di información”, sostuvo, y aclaró que sus posteos no se referían a los menores sino al contexto judicial del conflicto entre los adultos. Además, redobló la apuesta al señalar que quienes exponen la situación son los propios protagonistas y su entorno.
En medio de la batalla mediática y judicial entre Icardi y Nara, la disputa entre Suárez y Juariu suma un nuevo episodio a una historia que no deja de generar controversia y debate público.