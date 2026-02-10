Tristeza en MasterChef Celebrity: un participante muy querido se despidió del reality

10 de febrero de 2026
 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen, dando cierre a su paso por la competencia.

El participante que dejó MasterChef Celebrity en la noche de eliminación

MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa gala de eliminación, marcada por la exigencia y la presión en la cocina. En esta ocasión, los participantes debieron cocinar bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y enfrentaron un desafío complejo: cocinar centolla, un producto noble pero delicado.

Con el delantal negro, quedaron en riesgo Andy Chango, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez y Leandro “Chino” Leunis, quienes dieron lo mejor de sí para seguir en competencia.

Embed - Miguel Ángel Rodríguez entró en crisis, fue eliminado e hizo que lloren todos - Masterchef Celebrity

La definición se estiró hasta el final de la noche, cuando Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli quedaron como los más comprometidos. Tras una evaluación minuciosa de los platos, el jurado decidió darle una nueva oportunidad a la actriz.

Finalmente, Donato De Santis anunció el veredicto: Miguel Ángel Rodríguez se convirtió en el nuevo eliminado del certamen. Su preparación, que presentó muchos errores técnicos, no logró convencer al jurado y marcó el final de su recorrido en el reality culinario.

Miguel Ángel Rodríguez, MasterChef Celebrity
Miguel Ángel Rodríguez quedó eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Miguel Ángel Rodríguez quedó eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

