Tristeza en MasterChef Celebrity: un participante muy querido se despidió del reality

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen, dando cierre a su paso por la competencia.
El participante que dejó MasterChef Celebrity en la noche de eliminación
MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa gala de eliminación, marcada por la exigencia y la presión en la cocina. En esta ocasión, los participantes debieron cocinar bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y enfrentaron un desafío complejo: cocinar centolla, un producto noble pero delicado.
Con el delantal negro, quedaron en riesgo Andy Chango, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez y Leandro “Chino” Leunis, quienes dieron lo mejor de sí para seguir en competencia.
La definición se estiró hasta el final de la noche, cuando Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli quedaron como los más comprometidos. Tras una evaluación minuciosa de los platos, el jurado decidió darle una nueva oportunidad a la actriz.
Finalmente, Donato De Santis anunció el veredicto: Miguel Ángel Rodríguez se convirtió en el nuevo eliminado del certamen. Su preparación, que presentó muchos errores técnicos, no logró convencer al jurado y marcó el final de su recorrido en el reality culinario.