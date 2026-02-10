Tristeza en MasterChef Celebrity: un participante muy querido se despidió del reality

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen , dando cierre a su paso por la competencia.

MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa gala de eliminación , marcada por la exigencia y la presión en la cocina. En esta ocasión, los participantes debieron cocinar bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y enfrentaron un desafío complejo: cocinar centolla , un producto noble pero delicado.

Con el delantal negro , quedaron en riesgo Andy Chango, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez y Leandro “Chino” Leunis , quienes dieron lo mejor de sí para seguir en competencia.

La definición se estiró hasta el final de la noche, cuando Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli quedaron como los más comprometidos. Tras una evaluación minuciosa de los platos, el jurado decidió darle una nueva oportunidad a la actriz .

Finalmente, Donato De Santis anunció el veredicto: Miguel Ángel Rodríguez se convirtió en el nuevo eliminado del certamen. Su preparación, que presentó muchos errores técnicos, no logró convencer al jurado y marcó el final de su recorrido en el reality culinario.

