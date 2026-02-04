4 de febrero de 2026
¿Qué quiso inventar? El jurado de MasterChef Celebrity usó como saco de boxeo a este famoso

En una nueva gala de MasterChef Celebrity, un famoso quedó en la mira del jurado tras presentar un plato que recibió una de las críticas más duras del reality.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, un participante fue blanco de una de las críticas más duras del jurado.

Qué quiso inventar Andy Chango en MasterChef Celebrity y por qué el jurado fue lapidario

Todo comenzó cuando Andy Chango presentó su plato ante el exigente jurado de MasterChef Celebrity. La idea que intentó llevar al plato no convenció y terminó generando una catarata de críticas. Su preparación consistió en una milanesa de vacío frita con papas fritas y una ensalada de zanahoria, gajos de naranja y pasas de uva flambeadas en coñac.

Lo más llamativo de la propuesta fue que el cantante decidió preparar una milanesa de vacío con las papas fritas incorporadas dentro del empanado. El objetivo era que la papa se cocinara al mismo tiempo que la carne, dando lugar a lo que él mismo definió como una “milanesa con papas invisibles”.

La "papanesa" de Andy Chango en MasterChef Celebrity

Al momento de las devoluciones, Donato De Santis se mostró sorprendido y confundido por la intención del participante. "Voy a premiar solo la idea que tuviste. La ensalada parece como un destacarte de ralladura de otro lado puesta en un plato".

Más tarde, Damián Betular fue tajante con su análisis: "La ensalada tiene tanta cantidad de alcohol. Cada vez que mordés son bombas de Coñac en el paladar. Es un plato que solo me transmite 'alcohol'". Por último, Germán Martitegui no tuvo contemplaciones, marcó los graves errores de la “papanesa” y sentenció al participante con una frase lapidaria: "Para mí tiene gusto a pan dulce la ensalada".

Embed - La milanesa inédita de Andy Chango: "Que ni la presente, delantal gris directo"

