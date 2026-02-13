13 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Noche de tensión

Medallas, sustos y delantal negro en MasterChef Celebrity: quiénes se lo llevaron

En el reality MasterChef Celebrity, dos famosos ganaron medallas y otro quedó en peligro tras recibir el delantal negro en una gala cargada de sustos.

Medallas, sustos y delantal negro en MasterChef Celebrity: quiénes se lo llevaron

Medallas, sustos y delantal negro en MasterChef Celebrity: quiénes se lo llevaron

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025

En una nueva gala de MasterChef Celebrity, continuó la temida semana del terror. Esta vez, los participantes debieron superar un exigente desafío: enfrentarse a un mercado completamente a oscuras, con sustos incluidos, y seleccionar a ciegas los ingredientes para sus platos.

Lee además
En una noche complicada de MasterChef Celebrity, se sumaron nuevos delantales grises video
Lo que dejó la gala

En una noche complicada de MasterChef Celebrity, se sumaron nuevos delantales grises
MasterChef Celebrity: cómo se repartieron el balcón y los delantales grises video
TV

MasterChef Celebrity: cómo se repartieron el balcón y los delantales grises

Tras la degustación, el jurado destacó los mejores rendimientos de la noche y premió a Susana Roccasalvo con la medalla de oro, mientras que Sofía "La Reini" Gonet se quedó con la de plata gracias a su destacada preparación.

Susana Roccasalvo y Sofía La Reini Gonet
Susana Roccasalvo y Sofía “La Reini” Gonet recibieron las medallas en MasterChef Celebrity

Susana Roccasalvo y Sofía “La Reini” Gonet recibieron las medallas en MasterChef Celebrity

Sin embargo, la noche no fue igual para todos. Ian Lucas no logró convencer con su propuesta, fue señalado entre los desempeños más bajos de la jornada y recibió el delantal negro, quedando en riesgo de eliminación.

Ian Lucas, MasterChef Celebrity
Ian Lucas recibió el delantal negro

Ian Lucas recibió el delantal negro

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

No le gustó la devolución, se mostró frustrada y explotó contra el jurado de MasterChef Celebrity

Qué le pasó a Evangelina Anderson y por qué no podía hablar en MasterChef Celebrity

Tristeza en MasterChef Celebrity: un participante muy querido se despidió del reality

Tensión en MasterChef Celebrity: medallas, festejos y un delantal negro decisivo

¿Guerra en la cocina? Dos famosos de MasterChef Celebrity habrían tenido un fuerte cruce

Evangelina Anderson negó la mala onda en MasterChef Celebrity, aunque un detalle despertó sospechas

Nuevos delantales grises en MasterChef Celebrity: resultados de la última gala

Balcón para algunos, delantal gris para otros: así se vivió la gala de MasterChef Celebrity

Las Más Leídas

Temblor de mediana intensidad se sintió durante varios minutos en Mendoza.
¿Los sentiste?

Fuerte temblor se sintió en Mendoza: ¿Dónde fue el epicentro?

¿Puede el celular anticipar un terremoto? Lo que pasó en Mendoza
Para prevenir

Alerta de sismo en Mendoza: por qué tu celular avisó antes del temblor

Efectivos de Bomberos de Godoy Cruz rescataron a tres personas. Fotos: Cristian Lozano. 
susto

Importante despliegue policial por un derrumbe en Godoy Cruz

Reforma laboral: qué cambia en las vacaciones y cómo impacta en los trabajadores mendocinos
PROYECTO CON MEDIA SANCIÓN

Reforma laboral: qué cambia en las vacaciones y cómo impacta en los trabajadores mendocinos

Javier Milei canceló su viaje a Mendoza: los motivos
Confirmación oficial

Javier Milei canceló su viaje a Mendoza: los motivos