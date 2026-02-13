Medallas, sustos y delantal negro en MasterChef Celebrity: quiénes se lo llevaron

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025 En una nueva gala de MasterChef Celebrity, continuó la temida semana del terror. Esta vez, los participantes debieron superar un exigente desafío: enfrentarse a un mercado completamente a oscuras, con sustos incluidos, y seleccionar a ciegas los ingredientes para sus platos.

Tras la degustación, el jurado destacó los mejores rendimientos de la noche y premió a Susana Roccasalvo con la medalla de oro, mientras que Sofía "La Reini" Gonet se quedó con la de plata gracias a su destacada preparación.

Susana Roccasalvo y Sofía La Reini Gonet Susana Roccasalvo y Sofía “La Reini” Gonet recibieron las medallas en MasterChef Celebrity Sin embargo, la noche no fue igual para todos. Ian Lucas no logró convencer con su propuesta, fue señalado entre los desempeños más bajos de la jornada y recibió el delantal negro, quedando en riesgo de eliminación.

Ian Lucas, MasterChef Celebrity Ian Lucas recibió el delantal negro Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.