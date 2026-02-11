Murió el actor James Van Der Beek, protagonista de Dawson's Creek, a los 48 años

El actor estadounidense James Van Der Beek, ampliamente reconocido por su papel en la serie Dawson’s Creek, falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años. La noticia fue difundida en primera instancia por el portal TMZ, que citó fuentes del Departamento Forense del condado de Travis. Más tarde, la familia del artista confirmó oficialmente su muerte.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, publicaron los deudos en el perfil de Instagram de Van Der Beek.

Por ahora, no se brindaron detalles adicionales sobre la causa de muerte; sin embargo, el actor había estado luchando contra el cáncer desde hace más de dos años.

image ¿Qué pasó con la salud de James Van Der Beek? Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en agosto de 2023, luego de someterse a una colonoscopía de rutina. Sin embargo, recién hizo pública su enfermedad en noviembre de 2024, cuando decidió compartir su experiencia en una entrevista exclusiva con PEOPLE. En ese momento, explicó que se trataba de un cáncer en estadio 3 y que estaba enfocado en su tratamiento y en sus seres queridos.

En diciembre del año pasado, James dio su última entrevista televisiva en Today, donde aseguró sentirse “mucho, mucho mejor que hace un par de meses” y comentó que el tratamiento lo había obligado a desarrollar “paciencia, disciplina y fortaleza”. Meses antes, en septiembre, había tenido que ausentarse de un esperado reencuentro del elenco de Dawson’s Creek por problemas de salud. Aunque no pudo asistir en persona, apareció mediante un mensaje grabado para los fanáticos. Su esposa, Kimberly, y sus seis hijos asistieron al evento en su lugar.

